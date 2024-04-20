全聯1美食她回購超過10次！老饕大讚：必買商品

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聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心經常寄出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心經常寄出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心經常寄出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友發現全聯上架一款「油雞胸」，吃起來完全不柴，一盒售價129元，至今已回購超過10次。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，全聯一款油雞胸售價129元，CP值超高。只要將雞胸剪一剪，倒入兩包附的蔥油，冰冰涼涼的比加熱更好吃，也可以用來煮油雞燉飯，大讚美味又不柴，至今已回購超過10次。

一名網友分享，全聯一款「油雞胸」吃起來完全不柴，一盒售價129元，至今已回購超過10次。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名網友分享，全聯一款「油雞胸」吃起來完全不柴，一盒售價129元，至今已回購超過10次。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出後，不少網友都大讚好吃，紛紛表示「真的是必買商品」、「有蔥花灑下去更美味」、「真的好吃，完全不會柴」、「不柴，而且好吃」、「這個很好吃，但是傷腦筋，還要自己處理成小塊」、「不柴喔！第一次吃到覺得怎麼會有CP值那麼高的」。

此外，也有部分網友推薦可以做成鹽水雞，紛紛回應「加玉米筍、小黃瓜、蔥花、胡椒鹽，變成鹽水雞」、「可以自己加些洋蔥、蔥、蒜，醃黃瓜，生辣椒，美味」、「我都拿來做鹽水雞！加一些蔬菜和蘋果，好吃」、「綠花椰菜、玉米筍燙一燙，油雞胸撥絲和蔥油拌一拌也好吃」。

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