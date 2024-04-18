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全聯超夯「平價甜點」上架新口味 老饕瘋搶：有貨秒放購物車

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大讚全聯一款平價甜點口感滑嫩、不會太甜，買給長輩小孩都適合。聯合報系資料照/記者嚴雅芳攝影
網友大讚全聯一款平價甜點口感滑嫩、不會太甜，買給長輩小孩都適合。聯合報系資料照/記者嚴雅芳攝影

全聯商品種類豐富、物美價廉，是許多民眾採買食材、生活用品的好去處。最近一位網友分享，之前在全聯買了一款杏仁豆腐，連爸媽都讚不絕口，近日發現同品牌又推出了新口味「芝麻奶凍」，大讚其口感滑嫩又不甜。對此，不少網友點頭表示認同，「回購五到六次了」、「一家四口我買兩盒，2天就吃光了」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，之前經他人推薦購買一款全聯的「台味甜點」杏仁豆腐，一吃秒愛上。而近日逛賣場發現同品牌又出了芝麻奶凍口味，原PO買回家品嚐後大讚芝麻味香，「每一口都看得到芝麻粒，跟奶凍完全融合在一起」，並表示該點心不會太甜、口感滑嫩，買給長輩及小朋友吃都很適合，價格也不貴，兩盒為118元，一盒有4個。

網友大讚新品「芝麻奶凍」芝麻味香，也不會太甜。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」
網友大讚新品「芝麻奶凍」芝麻味香，也不會太甜。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」

不少老主顧紛紛表示贊同，「我昨天也有買，真的不錯吃」、「這真的不錯又便宜」、「芝麻、杏仁都好吃，回購五到六次了」、「好吃，不會太甜。一家四口我買兩盒，2天就吃光了」，不過也有網友表示商品很搶手，且並非每家店都有進貨，「芝麻奶凍難買」、「這真的好吃！只是不是每家全聯都會進，而且貨也常不足」、「杏仁豆腐超好吃，有時候還買不到」、「看到要快放入購物車」。

也有網友推薦甜點的不同吃法，「我都加在綠茶裡，戳吸管喝」、「加牛奶一起吃也美味喔」、「芝麻口味蠻健康的，夏天當冰沙挖著吃感覺也不錯」。

全聯 品牌 甜點 賣場

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