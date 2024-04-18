限量優惠！全聯1奶茶打8折「送帆布袋」 網嗨翻：好喝很讚
全聯販買各式各樣的商品，且不時推出優惠，是許多民眾採購的好去處。一名網友在「我愛全聯-好物老實說」透露，日前他到全聯買東西時，發現只要買2瓶奶茶，就會送1個帆布袋。消息一出，瞬間吸引許多網友關注。
原PO表示，最近在全聯買2瓶「立頓醇奶茶歐蕾」就會送1個帆布袋，每瓶原價28元，打折後2瓶特價45元，平均一件22.5元，相當於打8折。此外，買飲料還送1個價值99元的限量藍色立頓帆布袋，活動日期從4月12日起到帆布袋贈完為止。
貼文一出，不少網友紛紛留言「這奶茶好喝！」、「感覺提袋材質滿厚的」、「感覺很讚欸」；但也有網友表示，有些店要買4瓶才送提袋，且並非每間門市都有贈品，「我看見的是4瓶送一個，都裝好了」、「好像不是每間全聯都有，因為我沒看到」、「是廠商決定有無送，我們這好幾家都沒有送，連4瓶也沒有送」。
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