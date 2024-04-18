限量優惠！全聯1奶茶打8折「送帆布袋」 網嗨翻：好喝很讚

全聯商品種類豐富、物美價廉，是許多民眾採買食材、生活用品的好去處。最近一位網友分享，之前在全聯買了一款杏仁豆腐，連爸媽都讚不絕口，近日發現同品牌又推出了新口味「芝麻奶凍」，大讚其口感滑嫩又不甜。對此，不少網友點頭表示認同，「回購五到六次了」...

2024-04-18 14:58