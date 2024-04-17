快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾紅極一時！好市多這款夏季鞋穿10年 網意外釣出超頂的本土品牌

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。美聯社
美式賣場好市多。美聯社

炎炎夏日在即，許多人紛紛開始購入夏季穿搭衣物！一名網友在好市多發現一款「巴西拖鞋」超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。

原PO在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，在逛好市多時，看到巴西拖鞋真的好便宜！令她瞬間覺得以前買七八百塊錢一雙的自己是盤子，她更在底下留言表示，一雙特價只要349元，讓她十分驚訝，「從來沒看過這價格」。

一名網友在好市多發現一款「巴西拖鞋」超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友在好市多發現一款「巴西拖鞋」超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出，網友們紛紛留言大讚，「這個超好穿...」、「今天現場試穿很好穿+價格比外面優惠，立馬買一雙」、「好耐穿」、「這家的拖鞋曾經紅極一時！」、「巴西拖很好穿，以前也都當盤子」、「超好穿！已經一雙穿10年的我路過」、「+1，我去年買一雙，穿到現在」。

不過，也有許多網友認為這種拖鞋很硬不好穿，「好硬很難穿，年輕時曾穿到腳破皮」、「我就是穿這個得到足底筋膜炎，建議大家不要常穿比較好」、「超級不好穿還傷腳，鞋帶還容易斷」、「便宜也不買，超難穿」、「以前的很耐穿，穿三年不會斷，現在的半年換一雙」。

此外，有網友意外釣出他牌的拖鞋更好穿，「母子鱷魚的便宜又好穿」、「拖鞋真心推薦本土品牌母子鱷魚真的好穿的，最頂的那種喔！」、「我愛母子鱷魚」、「可以試看看母子鱷魚」、「母子鱷魚的可以試看看，好穿造型顏色又多！台灣本土廠商用心製作」。

德成鞋業母子鱷魚夾腳拖，色彩鮮麗多樣。聯合報系資料照片／記者李青霖攝影
德成鞋業母子鱷魚夾腳拖，色彩鮮麗多樣。聯合報系資料照片／記者李青霖攝影

好市多 拖鞋

相關新聞

曾紅極一時！好市多這款夏季鞋穿10年 網意外釣出超頂的本土品牌

炎炎夏日在即，許多人紛紛開始購入夏季穿搭衣物！一名網友在好市多發現一款夏季鞋超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。

網友都跪了！台大男靠4000元活過1個月 還能大口吃生魚片

一名台大學生分享如何用4000元作為一個月的生活開銷，並公布自己的食、衣、行、樂訣竅，尤其指出自己還能大口吃生魚片，讓網友驚嘆不已。

咖啡廳級別點心現身超商！她讚1款麵包美味狂掃10個 網點頭：星巴克平價版

便利商店是不少人快速解決一餐的首選，也是上班族、學生在用餐離峰時間，可以快速購入點心的好去處。近日有網友分享，自己在7-ELEVEN挖到一款「鹽奶油捲」…

以後早餐吃不到了？好市多超夯餐包停賣 內行揭密：升級版更香

好市多（Costco）商品琳瑯滿目，不少品項一賣就是好幾年，成為許多人的童年回憶。近日有消費者發文哀號，孩子從小吃到大的小餐包可能要停產了，引起熱議。

CP值超高！全聯這款新甜食下午茶必備 眾人讚：適合拿來請客

全聯商品琳瑯滿目，是不少人採購的好去處，近日有網友發現一款新甜食上架，不但不會過於甜膩，CP值也很高，因此發文推薦。貼文曝光後，也引起留言區熱烈回應。

全聯上架新品「千層吐司」！老饕大讚：回烤更好吃

全聯福利中心常推出促銷活動，深受不少台灣人喜愛。近日一名網友分享，全聯上架一款新品「千層吐司」，雖然不知道好不好吃，但外觀看起來相當誘人。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。