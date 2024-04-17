曾紅極一時！好市多這款夏季鞋穿10年 網意外釣出超頂的本土品牌

炎炎夏日在即，許多人紛紛開始購入夏季穿搭衣物！一名網友在好市多發現一款「巴西拖鞋」超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。

原PO在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，在逛好市多時，看到巴西拖鞋真的好便宜！令她瞬間覺得以前買七八百塊錢一雙的自己是盤子，她更在底下留言表示，一雙特價只要349元，讓她十分驚訝，「從來沒看過這價格」。

一名網友在好市多發現一款「巴西拖鞋」超便宜，更有網友直呼「一雙已經穿10年」。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出，網友們紛紛留言大讚，「這個超好穿...」、「今天現場試穿很好穿+價格比外面優惠，立馬買一雙」、「好耐穿」、「這家的拖鞋曾經紅極一時！」、「巴西拖很好穿，以前也都當盤子」、「超好穿！已經一雙穿10年的我路過」、「+1，我去年買一雙，穿到現在」。

不過，也有許多網友認為這種拖鞋很硬不好穿，「好硬很難穿，年輕時曾穿到腳破皮」、「我就是穿這個得到足底筋膜炎，建議大家不要常穿比較好」、「超級不好穿還傷腳，鞋帶還容易斷」、「便宜也不買，超難穿」、「以前的很耐穿，穿三年不會斷，現在的半年換一雙」。

此外，有網友意外釣出他牌的拖鞋更好穿，「母子鱷魚的便宜又好穿」、「拖鞋真心推薦本土品牌母子鱷魚真的好穿的，最頂的那種喔！」、「我愛母子鱷魚」、「可以試看看母子鱷魚」、「母子鱷魚的可以試看看，好穿造型顏色又多！台灣本土廠商用心製作」。