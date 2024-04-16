咖啡廳級別點心現身超商！她讚1款麵包美味狂掃10個 網點頭：星巴克平價版

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。對此，一名會員大推好市多的冷凍「大西洋切片鯖魚」和「金目鱸魚」，不但有真空小包裝，退冰速度也很快，只要烹煮後用鹽巴調味就健康又好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-04-13 10:52