咖啡廳級別點心現身超商！她讚1款麵包美味狂掃10個 網點頭：星巴克平價版
便利商店是不少人快速解決一餐的首選，也是上班族、學生在用餐離峰時間，可以快速購入點心的好去處。近日有女網友分享，自己在7-ELEVEN挖到一款「鹽奶油捲」，一口吃下非常驚艷，直接大手筆買了10個。見此，其他網友紛紛認同，大讚該商品媲美咖啡廳、麵包店販售的鹽奶油捲，「這個很好吃，有看到真的要買起來，很難買」、「氣炸五分鐘，可媲美鹽之花」。
一位網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，指出7-ELEVEN販售的鹽奶油捲實在太美味，讓她嚐了之後直接狂掃10個，並嗨喊：「在便利商店可以吃到這種等級的鹽可頌，真的除了大拇指還是大拇指的啦」。
貼文曝光後，鹽奶油捲獲得一票好評，網友紛紛大讚售價35元十分佛心，更有人表示媲美咖啡廳、麵包店販售的鹽奶油捲，直呼「平價星巴克的鹽奶油捲」、「真的好好吃，比好市多的優」、「我也覺得好吃」、「氣炸五分鐘，可媲美鹽之花」、「愛樂薇奶油很香⋯⋯高級奶油」、「這個很好吃，有看到真的要買起來，很難買」、「個人也覺得好吃，但是常買不到」、「我兒子很愛，都要跟門市預訂再去買」、「可以微波2分鐘，更好吃」。
不過也有網友提到全家販售的「黃金奶油鹽可頌」，比較兩樣產品的口感、味道，「覺得全家的比較好吃，但全家的也比較油一點」、「全家的比較好吃」、「比全家的好吃嗎？只吃過全家的」、「小7的口感比較豐富，表皮有韌性，內部柔軟，中間奶油很香；全家的是表皮內部口感一致，但買放太多天的，口感會偏乾，奶油香氣略淡」。
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