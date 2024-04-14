CP值超高！全聯這款新甜食下午茶必備 眾人讚：適合拿來請客
全聯商品琳瑯滿目，是不少人採購的好去處，近日有網友發現一款新甜食上架，不但不會過於甜膩，CP值也很高，因此發文推薦。貼文曝光後，也引起留言區熱烈回應。
原PO昨（13）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，可以看到這款新品「起酥蛋糕」十分厚實，一盒售價99元，約有9～10片，原PO大推：「鬆軟好吃不過甜，CP值高，吃到嘴裡會有大大滿足感！」
對此，網友紛紛回應，「昨天有買，還不錯吃」、「好吃，今天也跑去買」、「搭配牛奶或優格更美味好吃」、「綿密好吃，重點請客當下午茶配咖啡非常適合，朋友聚在一起的悠閒時光」、「這種好像很常見，家樂福的也不錯」、「義美早上會有新鮮出爐的，也推薦」。
另外，有不少消費者疑惑，原本全聯有賣一條79元的，不知道是否是同一條蛋糕？對此，留言區也有網友說，「原本79的吃起來根本起酥蛋糕界的悲劇，酥皮吃了有可能會生氣，蛋糕本體沒什麼問題」、「在猜會不會現在不賣那種，等一陣子再賣，價格就調漲」。
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