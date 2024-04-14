CP值超高！全聯這款新甜食下午茶必備 眾人讚：適合拿來請客

現代人生活步調快速，因此各大超商賣的飯糰成為不少人果腹的好選擇。日前，有網友在Dcard透露，平常若想不到吃什麼時，就會到超商買飯糰填飽肚子，因此飯糰對他而言十分重要，並好奇提問「大家覺得最好吃的是哪款呢？」

2024-04-11 18:24