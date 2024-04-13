全聯上架新品「千層吐司」！老饕大讚：回烤更好吃
全聯福利中心常推出促銷活動，深受不少台灣人喜愛。近日一名網友分享，全聯上架一款新品「千層吐司」，雖然不知道好不好吃，但外觀看起來相當誘人。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，阪急麵包櫃近期上架一款新品「千層吐司」，售價79元，好奇想嚐鮮的她決定結帳，也發出照片詢問「新品上市，不知道好不好吃？」。
貼文一出後，多數網友大讚好吃，紛紛表示「好吃，剛剛才買來吃」、「覺得買回來烤過更好吃」、「我覺得價格跟口感可以，氣炸還不錯」、「這千層土司好吃，可以直接一層層撕開吃，這很難買，進貨的店太少了」、「好吃，就是要一層一層撕開來吃」、「千層吐司外面價格都100起跳，79元便宜！」、「我做成蜜糖吐司，很香」、「當然好吃，會胖而已」。
不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示「沒烤過很難吃」、「覺得不夠鬆軟裡面還很像烤不熟的樣子」、「毋湯！一片片都剝不起來，口感不紮實」、「買過但不好吃，買過方師傅的很好吃，兩者差很多」、「原價79買，沒想像中好吃，想吃的打折再買來試試會比較好」。
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