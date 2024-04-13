好市多上架2健康食材 老饕大讚：品質無可挑剔

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聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。示意圖，李福忠攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。示意圖，李福忠攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。對此，一名會員大推好市多的冷凍「大西洋切片鯖魚」和「金目鱸魚」，不但有真空小包裝，退冰速度也很快，只要烹煮後用鹽巴調味就健康又好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，以前常買挪威鯖魚和鮭魚，雖然魚游肥美好吃，但天天吃負擔有點大，後來改訂大西洋切片鯖魚，一開始雖然覺得魚油不足，不過長期下來卻發現很耐吃。

這名網友進一步表示，好市多金目鱸魚烹調也很方便，切塊後抹鹽、裹上薄薄太白粉水，下鍋煮熟就超好吃。兩款都有真空小包裝，用流動水解凍也非常方便。

一名會員大推好市多的冷凍「大西洋切片鯖魚」和「金目鱸魚」，烹煮後用鹽巴調味，健康又好吃。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名會員大推好市多的冷凍「大西洋切片鯖魚」和「金目鱸魚」，烹煮後用鹽巴調味，健康又好吃。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「鯖魚很值得回購，品質無可挑剔」、「鯖魚沒調味吃起來也不腥，一餐吃一片就能補充滿滿的Omega-3」、「鱸魚物美價廉，清蒸就很好吃」、「我鱸魚都直接加點昆布醬油清蒸就很好吃了」、「這個鱸魚真的很方便，我們家只會抹鹽煎而已」、「這款鱸魚我都用清蒸，沒有魚腥味」、「這包鯖魚好吃喔，沒腥味，魚刺大」、「這兩樣我也很常買」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示「養殖魚沒有吃充足的海藻，並沒有想像中健康，還是要小心不要過量」、「乾煎滿屋子腥臭好幾天，關門也沒用…」、「鯖魚超級腥」。

好市多 挪威 鮭魚 鹽巴

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