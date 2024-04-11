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他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

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他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣超商什麼都賣，功能越來越多元。聯合報系資料照片／記者曾伯愷攝影
台灣超商什麼都賣，功能越來越多元。聯合報系資料照片／記者曾伯愷攝影

台灣超商什麼都賣，功能越來越多元。近日，就有網友發現超商竟開賣國民小吃，興奮的將照片拍下並PO上網，掀起不少網友討論，更有人直呼「要變小型夜市了！」

原PO在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」表示，他日前到超商買東西時，意外看見熟食區開賣「蜜汁大雞排」，一旁竟還有2台果汁機賣著「現打果汁」，而牆上菜單標示的「草莓綜合果汁」也十分引人注目，讓原PO忍不住驚呼「第一次看到賣雞排和現打果汁」。

網友分享超商開賣雞排與果汁。圖／擷自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」
網友分享超商開賣雞排與果汁。圖／擷自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」

照片一曝光，許多網友留言表示，「我覺得7-11要變小型夜市了」、「超商店員越來越忙，真的辛苦了」、「坐等現炸地瓜球」、「半夜想喝果汁是真的方便，還不錯喝」、「店員應該多賺一點」。

還有不少人大嘆買不到，「台北松高門市沒有貨，買不到」、「我問蘆洲門市，結果缺貨了」、「真好，台南市區好像沒有」、「哈燒雞排門市不夠多，飲恨」。

據了解，全台僅有近80間7-ELEVEN門市設置「哈燒專櫃」，近日開賣的新品「蜜汁大雞排」售價79元，4月3日至16日期間可享2件99元，現省59元；「果汁BAR」目前也只在限定門市販售中。民眾若想查詢販售門市，可使用7-ELEVEN提供的電子地圖；也可利用OPEN POINT App的門市查詢功能。

7-11 超商 雞排

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