好市多衛生紙也新鮮？見製造日寫「當天現做」 內行指1條件能辦到

美式買場好市多，除了生鮮熟食深受民眾喜愛，連一般日常用品也是應有盡有。不過，近日一名會員卻發現，原來好市多連衛生紙都很「新鮮」，近看外裝包上的裝製造日期疑似是「當天現做」，引發網友們熱議。

該名網友8日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張照片，她表示當天上午到好市多購買某品牌的衛生紙，結果仔細一看才發現似乎拿到「最新鮮」的出品。從照片中可見，衛生紙包裝袋上的生產日期及時間，寫著「240408 09:56」，意思是4月8日上午9時56分。

由於太過新鮮，讓她懷疑廠商是否製造「未來日期」。文章曝光，網友們紛紛開玩笑說，「這也太新鮮了，今早剛做的XD」、「它昨天還是一棵樹」、「想不到好市多不只麵包是現做，連架上的衛生紙也是，這會費花得很值得」、「新鮮直送根本沒毛病」。

不過，也有內行解釋，是真的可行的。「不一定喔～我以前在嘉義打工做商管，金百利的工廠在民雄，有時候收到當日最新鮮的衛生紙摸起來還熱熱的」、「製造工廠離賣場近，當天生產立即出貨到賣場也不無可能啊」、「早上包裝好出廠，如果賣場近直接送過去看起來也是有可能」。

`