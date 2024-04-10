一入口就驚豔！她連2天狂買全聯1熟食「好吃到停不下來」 網驚：沒看過耶

全聯福利中心不僅販售生活雜貨，各式食材也應有盡有，是不少家庭主婦喜愛光顧的超市。近日就有網友分享，自己在全聯購入一款切好的脆皮油雞，沒想到一吃十分驚豔，隔天又忍不住回購。貼文發布後引起熱議，有人疑問道「沒看過有賣這個」，不過也有許多饕客享用過，紛紛直呼「不能加熱，退冰即食，皮才會是脆的」、「油包是重點」。

一位網友透過臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示自己在全聯觀望某款品項一陣子，直到前天才終於下手、買回家嘗鮮，沒想到一口下肚非常驚豔，讓她完全停不下來，直呼「全聯這油雞真的很好吃」。原PO也曬出該品項的照片，只見圖中一份品名為「脆皮油雞」的熟食用保鮮膜包起，附上一包蔥油，並標價110元，儘管外表稍嫌樸素，原PO卻對它讚不絕口，更透露自己隔天實在忍不住，又買了一盒油雞回家。

貼文曝光後，網友紛紛留言直呼沒看過，「沒看過有這種包裝的」、「什麼！有這種，我們這沒看過耶」、「你們的全聯怎都這麼好，我都沒看到」、「沒看過有賣這個呀」、「北部似乎沒有耶」。

原PO則跳出來解釋，表示自己是在嘉義市民權路上的全聯購買，「擺放在熟食區，他們還有萬巒豬腳也還不錯吃」，內行網友也指出，「這個就是全聯自己分切包裝賣的，原本商品是一整隻的吧，有些即期品也都會換包裝」、「這個好像是我在高雄楠梓區814超市或東昌超市買過，很好吃」、「嘉義的全聯是這樣的包裝沒錯喔」。

也有許多饕客分享食用心得和小撇步，「不能加熱，退冰即食，皮才會是脆的」、「買回家可以立刻吃，或者冷藏」、「我拜拜都會買他們的油雞，好吃又便宜」、「那包油非常香，淋上去就能吃了」、「之前買整隻的，超好吃」、「真的之前第一次買也沒有抱太大希望，結果吃一隻就上癮」、「這款拿來剝絲配小黃瓜絲，用他的雞油，白胡椒、蒜頭、蔥花，冰冰箱做成涼菜，夏天吃很消暑」、「我都是買整隻的，他有2款，一款油雞、一款阿里山茶雞」、「全聯這個油雞超推很香，油包是重點」。