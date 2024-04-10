期間限定！逛全聯驚見開賣「1稀有水果」內行大讚：甜又好吃

全聯有豐富的商品，各式各樣的生鮮，總是能吸引大批民眾一去再去。近期，有網友發現有一款稀有的「寶石紅奇異果」，不同於平常的黃色、綠色奇異果，加上外包裝寫著「期間限定」，讓她抵擋不住誘惑馬上買回家，吃完心得也是讚不絕口，直呼「怎麼這麼好吃」，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，她近期到全聯採購，在生鮮區看到了一款寫著「期間限定」的「寶石紅奇異果」，不同於常見的全黃或是全綠果肉，這款奇異果是帶有黃色及紅色的果肉。原po表示，看到「期間限定」4個字的誘惑，馬上就買了一盒回家，驚呼「沒想到這麼好吃」，她也表示，自己買的售價是4顆109元。

不少人也紛紛大讚，「我也覺得寶石紅好吃，小孩跟我都喜歡奇異果」、「這個超好吃欸我很愛，可是很貴，去年買過一次而已」、「寶石紅很好吃」、「寶石紅超難買到」、「期間限定四個字真的超吸引人，去日本錢就是這樣花光的」、「真的好吃，要再去買已經沒了」。