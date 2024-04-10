好市多1物狂殺千元！他衝現場扛百公斤回家 回頭驚「賣光了」

好市多是不少人的休閒好去處，近日一名網友推薦一款「五層強化倉儲架」，產品從原價6,139元折到4,789元，狂殺了1,350元，且非常熱銷，他到現場看只剩下二組，趕緊結帳其中一組，最後要離開時發現全賣完了。貼文曝光後，引起留言區熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，他6日到好市多北台中店，就是特地來買這款「五層強化倉儲架」，結果發現商品剩下兩組，便馬上填單結帳其中一組，後來要離開賣場時，也看到最後一組被其他客人買走。

網友推薦這款「五層強化倉儲架」。圖擷自《今購百科》

原PO表示，這款倉儲架真的有重到，整組103公斤，他趁著周末一個人慢慢的把架子組裝完，花了大約4小時，包含清理空間、組裝，以及重新把物品搬上去，最後發現一組倉儲架根本不夠他用。

原PO表示，產品特價到4月11日，所以他8日下班後再跑來北台中店買一組，發現現場有八組，推測應該是賣完就補貨，「這次特價真的蠻划算的，架子又耐重！」

根據《今購百科》資料顯示，這款倉儲架尺寸約183×61×213公分，一層最大耐重1,360.8公斤，五層共6,804公斤，不需螺絲就可組裝，可依需求調整貨架高度，適用於住家、辦公室、工廠。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「外面買大概就2,500的東西，還特意去買來炫自己夠盤」、「這是高承重的喔！可以當工廠貨架使用的」、「這是算是貨架了，以這價格算很划算，承重不是一般角鋼可以比的」、「我家的用五年了，跟新的一樣，清潔劑拖地，底部目前完全沒生鏽，光這一點就值得了」、「除非是工廠或商家才需要用到這種重型貨架，一般家庭可以用更實惠的價格，購買耐重300公斤左右的無螺絲角鋼就可以了」。