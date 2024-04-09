敏感肌福音！好市多一老牌護膚品更便宜了 網讚：全身狂抹不心疼

每到換季時期，敏感肌人士最怕肌膚因天氣變化而出問題，除了做好清潔外，護膚品的選擇也十分重要。近日一位網友分享，美式賣場好市多一款老牌護膚品正舉辦優惠活動，並提供該產品黃、白兩款包裝的差異及使用心得，大讚其滋潤程度高、物超所值。貼文一出引起網友熱議，有愛用者直呼CP值超高，「全身狂抹也不心痛」。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多時常有凡士林相關產品的優惠活動，其中，「進口潤膚身體乳液三入」的原價已比外面通路便宜許多，最近更有折價優惠，一組原價375元，優惠價為300元，活動只到4月14日。

好市多的凡士林「進口潤膚身體乳液三入」原價375元，優惠期間只要300元，活動至4月14日。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

原PO也分享自己的使用心得，她因為春天時皮膚容易敏感，會使用白色包裝、專為敏感肌設計的乳液，潤澤程度佳；換季之外，則使用黃色包裝的乳液，滋潤程度比前一款更高。原PO更大讚這款商品CP值高，推薦敏感肌及皮膚乾燥的網友趕緊手刀購入。

不少網友感謝原PO提供商品的特價資訊，「超便宜的，全身狂抹也不心痛」、「白色那罐真的是口袋不深敏感星人的寶藏」、「謝謝分享，好划算」、「我都用黃色的，謝謝分享」。

不過也有人表示，比起黃色包裝，白色包裝的乳液更為滋潤，「白色才是最滋潤的」、「白色非常滋潤」，還有網友詢問該產品的味道如何，對此有愛用者表示，「黃色的是淡淡的香氣，白色那罐則是完全無味」。