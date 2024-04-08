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不是珍奶！陸網驚呼「1款飲品」來台必喝 內行大讚：飲料天花板

聯合新聞網／ 綜合報導
珍珠奶茶是許多觀光客的必喝清單。 圖／canva
珍珠奶茶是許多觀光客的必喝清單。 圖／canva

台灣有許多美食，光是超商就有琳瑯滿目的商品，觀光客來也會好好地逛上一番。有網友在PTT指出，最近看到小紅書，發現中國網友都稱台灣為「奶茶王國」，讓他很好奇台灣的奶茶真的有這麼強嗎？引起網友熱議。

一名網友在PTT發文指出，他最近在滑小紅書的時候，跑出很多篇在介紹超商奶茶，也有提到手搖飲料，中國網友都稱台灣是「奶茶王國」，看了都想移民去台灣，原po也很好奇「台灣奶茶真的超強的嗎？已經凌駕超越牛肉麵了嗎？」，另外，他也點名了台灣超商一款飲料必喝，那就是「飲冰室茶集」。

不少人也大推，「飲冰室茶集的奶綠真的是天花板」、「飲冰室茶集綠奶確實不錯」，也有人認為「飲冰室茶集綠奶茶很好喝，可是好甜」、「飲冰室多年前改版，少了多重工法的味道變難喝，以前的味道更濃醇」。

大陸網友認為台灣的飲冰室茶集奶綠相當好喝。圖／取自PTT
大陸網友認為台灣的飲冰室茶集奶綠相當好喝。圖／取自PTT

但最多人擔心健康問題，「也是洗腎王國」、「超商的都會甜死人」、「一直喝糖水」、「太甜！現在只喝無糖的」、「一定很肥」、「日韓的飲料奶茶超少的」、「印度泰國：我勒」。

奶茶 超商

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