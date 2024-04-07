1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

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很多人的生活中少不了零食，不管是和好友聊天還是看電視，都可以輕鬆吃完一整包餅乾。近日，有女網友在「我愛全聯-好物老實說」分享1款餅乾，發文大讚該商品十分涮嘴，讓她忍不住連吃2包。

原PO透露，自己最近到全聯購物時，意外發現雪燒竟有出椒鹽口味，於是她好奇地買了幾包回家嘗鮮。原PO表示，後來自己試吃該產品，味道讓她非常驚豔，一下子就吃完2包，忍不住興奮發文分享「很涮嘴誒，好吃」

文章一曝光，一票饕客大讚，「我有買過，吃下去有驚豔到，真的好吃喔」、「這鹹鹹微辣的口味，越吃越涮嘴，會不自覺的把整包馬上吃完」、「這賣很久了，會一直吃一直吃，就不敢再入手了」、「這個回購好幾次了！口感不錯」。

根據該產品廠商網站，「雪燒可口椒鹽」使用台灣在地米揉製，餅乾體撒上微辣鹹香椒鹽粉，再加入特調糖霜，一口咬下迸出椒鹽香氣，越吃越入味。