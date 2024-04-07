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他大推「好市多咖啡球」三秒速成冰拿鐵 網曝：適合螞蟻人

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影

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時序已經逐漸進入夏季，天氣也越來越熱，有網友推薦美式賣場好市多咖啡球」，只要三秒就速成一杯冰拿鐵，好喝到讓他回購第二次。有人大讚「加鮮奶很好喝」，不過也有人認為該款商品太甜，只適合螞蟻人。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，天氣越來越熱，他推薦好市多「榛果風味濃淬咖啡球」，他已經回購此款商品第二次，拿來「泡冰的」很方便，只要加入冰牛奶，就可以三秒速成一杯冰拿鐵，他大讚「冰冰涼涼喝起來超過癮」。

網友推薦好市多咖啡球。圖擷自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》
網友推薦好市多咖啡球。圖擷自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》

其他人則留言「好喝，已經回購第二次了！本身不屬於黑咖啡、無糖咖啡派的，只喜歡咖啡牛奶，所以這個對我們家來說既方便又美味」、「這個加鮮奶真的很好喝」、「我都冰塊加多一點點」、「這個加在桂格燕麥飲裡面也很好喝」、「試試看冰奶茶，鴛鴦咖啡」。

不過也有人不愛，留言「這個真的很甜，套（台語，加或混的意思）牛奶還要加冰塊」、「太甜了，沒什麼咖啡味，適合螞蟻人」、「太甜而且味道太人工，泡一顆後整包退貨，味道超噁，根本不是喝咖啡」、「很方便，但真的甜，每天喝會膩」、「滿滿『科技與狠活（指食品技術的黑心）』，試喝時服務員說有加了奶，但是還是一股奶精味口感壓不住」、「太甜，香精味也太多太重，喝完滿口都是榛果香精味，非常不推」、「超甜，習慣喝超商咖啡的真的不推薦，不喜歡那種類似鴛鴦奶茶的味道」。

Costco 味道 咖啡 好市多 牛奶 賣場

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