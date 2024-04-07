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好市多這款即溶咖啡「平均一杯不到9元」 會員大推：厚厚奶香贏超商

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影

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許多人早起習慣來杯咖啡，近日有好市多會員分享新款即溶咖啡，不只厚厚奶香更勝超商，重點是平均一杯不到9元。貼文曝光後，也引起底下網友熱烈回響。

該名會員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，自己到好市多北投店晃晃，發現有拿鐵可以試喝，工作人員表示這是品牌全新改版，結果一喝就被打動，「應該是加奶粉的關係，比超商的更濃，很合我口味！重點是無糖、無奶精，就給過！」

根據原PO貼出的商品資訊可以看到，這款二合一純拿鐵咖啡一盒售價649元，一包18公克共有80包，平均下來一杯不到9元。

好市多會員分享這款即溶咖啡，平均一杯不到9元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多會員分享這款即溶咖啡，平均一杯不到9元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「喜歡奶味重的，最近天氣開始熱，我都直接加冰牛奶搖一搖，勝過外面超商貴鬆鬆的」、「今天有試喝到，泡溫熱的滿順口，阿姨說咖啡有比之前的配方濃」、「我媽都固定喝這款，加奶粉不加奶精比較健康，而且意外發現這有潔淨標章耶」、「無糖、無奶精，很跟得上時代欸」、「今天試喝了，還不錯，也入手了」。

也有網友說，「有香草味不喜歡，感覺像喝鴛鴦奶茶」、「覺得香精味很重」、「現場喝一點點可以，買回來就後悔了」、「喝到甜味，賣場說是加奶粉，所以裡面有乳糖，但沒有另外加糖」。

Costco 咖啡 好市多 賣場

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