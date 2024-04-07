便宜量多！全聯「清明限定」美食來了 婆媽敲碗：錯過再等一年

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清明節連假，一名女網友發現全聯推出「春捲皮」，她並直呼：「下個月開賣粽葉，應該也不會覺得太奇怪！」想不到貼文曝光後，有留言就表示，這款春捲皮其實不是新品，但它真的只有在清明節前後才有賣。

原PO昨（6）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出這款產品的照片，「繼水餃皮之後，全聯連春捲皮都賣了，那下個月開賣粽葉，應該也不會覺得太奇怪，還好我前幾天有買了薄餅機，可以自己在家玩春捲皮」。

全聯推出「春捲皮」，搶清明商機。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

對此，網友紛紛表示，「可惜沒買到」、「全聯無所不能」、「最佳好鄰居無誤」；也有人說，「以前全聯就有賣了，只不過在清明前後才有賣」、「每年清明節有賣，過了就等明年了！」

針對口感部分，網友則表示，「餅皮偏乾，照說明書先拆開折成四分之一張，再用蒸氣或微波爐加熱軟化，一樣很乾，但優點是便宜與份量多」、「內附糖粉＋花生粉，金大心（真貼心）呢」、「去年我就有買來包，但這個皮沒彈性，很難包」、「這個皮有看過做的方式，其實不難，難的是要準備很多東西來包才好吃」。