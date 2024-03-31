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超好吃！全聯1冷凍食品「買一送一」 老饕秒搬2箱：吃10幾年了

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心商品種類豐富且經常祭出促銷活動，受到許多民眾喜愛。記者嚴雅芳/攝影
全聯福利中心商品種類豐富且經常祭出促銷活動，受到許多民眾喜愛。記者嚴雅芳/攝影

全聯福利中心商品種類豐富且經常祭出促銷活動，受到許多民眾喜愛。日前，一名女網友在全聯發現1款冷凍食品正在做買一送一的活動，於是一口氣買了好幾包回家，發文大讚「便宜又方便」。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」分享，她最近到全聯採買東西時，意外看見1款蔥抓餅正特價，每包119元買一送一，折扣後平均一件59.5元，非常划算，於是一口氣搬了好幾包回家，並稱其為「宵夜的好朋友」。

原PO透露，自己已連續吃3天，都還沒吃膩，開心坦言「對我來說是便宜、方便」。她表示，目前家裡只有兩個人，冰箱內還囤有8包蔥抓餅，兩人可以慢慢享用。

一名女網友在全聯發現1款蔥抓餅正在做買一送一的活動，於是一口氣買了好幾包，發文大讚「便宜又方便」。圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友在全聯發現1款蔥抓餅正在做買一送一的活動，於是一口氣買了好幾包，發文大讚「便宜又方便」。圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」

貼文底下，不少饕客紛紛大讚，「1包10片約60元，算便宜了」、「我有囤，喜歡它的口感」、「這個好吃」、「這家的都很好吃！推一個，等下要去買」、「的確蠻划算的」；還有內行人指出該促銷活動截止至4月11日。

但有網友指出，不是每間門市都有賣該款蔥抓餅，「屏東看了三間都沒有」、「這個好吃，但沒有每間全聯有」、「找遍整個大新竹的全聯都沒有賣」、「我家從10幾年前就開始吃，前兩天我在台中共問了7間全聯，只有2間有賣，但也只有1間肯讓我預購結帳，我囤了2箱共16包」。

全聯 冷凍食品

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