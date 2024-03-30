好市多新品上架！會員嗨翻「終於等到」：烤過超好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日一名網友發現好市多上架「鹽奶油麵包捲」，稱讚口味自然，內餡還有一層薄薄的奶油，烤一烤應該很好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多賣場麵包區上架一款新品「鹽奶油麵包捲」，一盒有8個，售價269元，平均一個34元。大讚這款鹽奶油麵包捲口味自然，用烤箱烤一烤應該很好吃。

好市多上架一款新品「鹽奶油麵包捲」，一盒有8個，售價269元，平均一個34元。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，不少買過的網友都大讚好吃，紛紛表示「今天也有買，很好吃，女兒一邊寫功課一邊吃」、「前天也有買一盒，麵包裡面本身就有奶油，進烤箱烤一下又香又好吃」、「很有嚼勁的麵包，鹹奶油就是內餡薄薄一層」、「已購入，好吃！」、「邪惡必須吃」、「終於等到好市多的鹽奶油捲」。

不過，也有部分網友認為鹽奶油麵包捲太小，還賣到34元，CP值不高，紛紛回應「小小1顆，頗貴」、「個人覺得還好」、「價格跟外面賣的差不多，CP值不高」、「好吃，但太貴了」。