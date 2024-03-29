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他見家樂福鞋區1設計超貼心 網一致好評：媲美專櫃作法

聯合新聞網／ 綜合報導
家樂福示意圖，非本文當事地點。 圖／聯合報系資料照片
家樂福示意圖，非本文當事地點。 圖／聯合報系資料照片

買鞋子前一定都會試穿看看合不合腳，多數人也習慣會穿著襪子挑選，畢竟襪子有厚度，試鞋會比較準確，但如果沒有穿襪子怎麼辦？有網友就發現大賣場竟然有提供免費的試鞋襪給客人穿，讓不少人直呼很貼心。

這名網友在臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」PO出一張照片，他日前在家樂福賣鞋的專區，看到牆上設置了一個提供給客人免費使用的「試鞋襪」，裡面放的襪子都是白色的，下方還設有襪子的回收處，貼心設計讓想買鞋卻沒穿襪子的客人也能準確地買到合適的鞋子，更能避免有些人沒穿襪子就試鞋的衛生問題，原PO也大讚「一般鞋店都沒提供勒」。

貼文獲得不少好評回響，「哇！這個很棒！希望店家將來都會有這樣的設施，這樣很衛生」、「很貼心的服務」、「好貼心」、「這個我喜歡」、「Gucci試鞋有給絲襪，家樂福這是媲美專櫃作法耶」、「這樣比較衞生！之前試鞋時怕別人有穿過的，自己都會先穿襪子隔髒」、「我也很喜歡這個，超讚的」。

不過也有人習慣穿自己襪子去試鞋，「我會自己帶襪子去試鞋，特別是運動鞋，不穿襪子尺寸根本不一樣啊」、「這種襪子很薄，還是穿自己的襪子比較準」、「那襪子超薄的，穿厚底襪的人不適合，要自備」、「這個是衛生考量，要測size還是要自己準備常穿的襪子」。

原PO在家樂福看到賣鞋專區提供「試鞋襪」，不少人也大讚非常貼心。 圖擷自臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」Dylan Chuang
原PO在家樂福看到賣鞋專區提供「試鞋襪」，不少人也大讚非常貼心。 圖擷自臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」Dylan Chuang

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