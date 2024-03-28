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全家1新品受好評！他嗨喊「半夜才買的到」 饕客狂喜：口感層次豐富

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店春日鮮食大賞於20日登場，共推出11款新品，其中「加州莓果乳酪軟歐」廣受好評。 圖／全家便利商店提供
全家便利商店春日鮮食大賞於20日登場，共推出11款新品，其中「加州莓果乳酪軟歐」廣受好評。 圖／全家便利商店提供

全家便利商店春日鮮食大賞於20日登場，共推出11款新品，其中「加州莓果乳酪軟歐」廣受好評，就有網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」透露，自己為了買到該產品，特地在半夜前往超商，將架上僅有的2個麵包帶回家，興奮直喊「晚睡的人才有麵包吃」。

原PO指出，「加州莓果乳酪軟歐」進貨量少，還有店員強調「早上來一定買不到」，因此他特地在半夜2點跑到全家，發現架上果真只有2個麵包，便立刻全部買下。他表示，買到麵包讓自己心情很好，決定等睡飽後再慢慢品嘗，開心坦言「晚睡的人才有麵包吃」。

貼文底下，不少網友留言表示，「今天也買到了，還不錯吃」、「看起來好好吃喔！希望我有機會看到」、「這個軟歐系列都不錯吃誒」、「我去問，店員也跟我說要半夜去買才買得到，我就覺得這也太難了」。後來原PO補充，他認為該款麵包的彈性軟度適中，乳酪和蔓越莓的味道比例很剛好，且麵包分量充足，根本物超所值。

另外，也有鄉民在PTT分享試吃心得，麵包裡面的莓果粒跟乳酪餡不少，「乳酪的口感頗濃郁，莓果是軟的那種果粒感」，口感富有層次，麵包Q軟內餡酸甜，自己一下子就吃完整個麵包，並針對該產品給出85分的好評價。

據全家官網介紹，加州莓果乳酪軟歐售價45元，軟歐麵包使用老麵種，富麥香風味，Q彈有嚼勁，內餡使用加州蔓越莓與澳洲奶油乳酪調製而成。此外，3月20日至4月16日連續4週，購買全家大軟歐麵包，搭配在地好農「鮮乳坊」獨家莊園級新品「桂芳鮮乳300ML」只要69元。

加州莓果乳酪軟歐。圖／擷自「全家官網」
加州莓果乳酪軟歐。圖／擷自「全家官網」

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