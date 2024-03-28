好市多10大必買商品！她曝「萬能早餐組合」 大推1飲品：手刀必掃

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。就有一名女網友在Dcard分享「10大必買商品」，內容包含民生用品與許多美食，貼文一出引發不少人關注。

原PO透露，她的好市多會員即將到期，目前還在猶豫是否再續會費，近期趁著有空的時間到賣場採買許多商品，並跟大家分享自己心目中「Costco的10大必買商品」。她首先大讚舒潔的抽取式衛生紙（419元）、科克蘭保鮮膜（649元）與優識立新複方葉黃素（979元），另外她建議該保鮮膜品牌有推出不同尺寸，小家庭可優先考慮其他款。

原PO接著介紹熟食區的美食，包含德國豬腳（399元）、烤雞大腿（349元），而家人們最愛的是德國豬腳，「皮脆Q彈，肉質軟嫩」，每次到賣場都會忍不住買一盒回家，且長輩也覺得該產品很好入口。她說明，石安牧場溫泉蛋（315元、特價245元）也很不錯，自己還會趁特價時買2包；飲品類則力推桃姬梅酒（599元），她直呼「看到請拜託手刀拿兩瓶的～喝過得都懂」。

最後，原PO推薦「萬能早餐組合」，科克蘭全脂鮮乳（2入，249元）與法國迷你可頌（28入，269元）。她認為，小可頌比大可頌更酥脆，若民眾想換口味，也可購買餐包（36入，119元），「（小餐包）吃起來就香香的麵包原味，可以塗奶油或果醬會更好吃」。

原PO透露，每次到好市多都會不小心亂買，尤其熟食區經常推出驚喜新品，最近的酸菜魚和川味香辣拌雞也都很美味，「就是荷包太容易破洞了，才想說要不要先止血一下」，希望大家能在貼文底下多多介紹其他好吃、好用的東西。

貼文一出，不少好市多會員留言分享，「怎麼可以沒有維也納牛奶餐包，超好吃的！而且烤過後會爆漿」、「桂格奇亞籽燕麥超好喝！」、「拜託買一次馬斯卡彭小餐包」、「滷牛腱超好吃！回家自己切片微波就好了，超推」。

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