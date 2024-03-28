快訊

寶林茶室食物中毒案解剖結果出爐 確定驗出「米酵菌酸」

寶林茶室案被指慢半拍 王必勝還原通報時序：24小時內已有五大作為

寶林茶室案誰慢拍？王必勝、陳智菡稱26日通報稽查 北市批：綠白一家親

好市多10大必買商品！她曝「萬能早餐組合」 大推1飲品：手刀必掃

聯合新聞網／ 綜合報導
知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。就有一名女網友在Dcard分享「10大必買商品」，內容包含民生用品與許多美食，貼文一出引發不少人關注。

原PO透露，她的好市多會員即將到期，目前還在猶豫是否再續會費，近期趁著有空的時間到賣場採買許多商品，並跟大家分享自己心目中「Costco的10大必買商品」。她首先大讚舒潔的抽取式衛生紙（419元）科克蘭保鮮膜（649元）優識立新複方葉黃素（979元），另外她建議該保鮮膜品牌有推出不同尺寸，小家庭可優先考慮其他款。

原PO接著介紹熟食區的美食，包含德國豬腳（399元）烤雞大腿（349元），而家人們最愛的是德國豬腳，「皮脆Q彈，肉質軟嫩」，每次到賣場都會忍不住買一盒回家，且長輩也覺得該產品很好入口。她說明，石安牧場溫泉蛋（315元、特價245元）也很不錯，自己還會趁特價時買2包；飲品類則力推桃姬梅酒（599元），她直呼「看到請拜託手刀拿兩瓶的～喝過得都懂」。

最後，原PO推薦「萬能早餐組合」，科克蘭全脂鮮乳（2入，249元）法國迷你可頌（28入，269元）。她認為，小可頌比大可頌更酥脆，若民眾想換口味，也可購買餐包（36入，119元），「（小餐包）吃起來就香香的麵包原味，可以塗奶油或果醬會更好吃」。

原PO透露，每次到好市多都會不小心亂買，尤其熟食區經常推出驚喜新品，最近的酸菜魚和川味香辣拌雞也都很美味，「就是荷包太容易破洞了，才想說要不要先止血一下」，希望大家能在貼文底下多多介紹其他好吃、好用的東西。

貼文一出，不少好市多會員留言分享，「怎麼可以沒有維也納牛奶餐包，超好吃的！而且烤過後會爆漿」、「桂格奇亞籽燕麥超好喝！」、「拜託買一次馬斯卡彭小餐包」、「滷牛腱超好吃！回家自己切片微波就好了，超推」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 好市多 美食

延伸閱讀

不吃自家菜？他疑惑寶林員工都沒事 網揭餐飲業內幕：寧可去超商

他吃壽司驚見「夾藏長髮」想吐 網崩潰喊：都一口吞

貴婦奈奈逃亡加拿大…律師揭仍未落網主因 再嘆「完美割韭菜案例」

寶林茶室食安風暴已數十人受害 負責人吐「這句話」網友暴怒：不先道歉？

相關新聞

好市多10大必買商品！她曝「萬能早餐組合」 大推1飲品：手刀必掃

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。就有一名女網友在Dcard分享「10大必買商品」，內容包含民生用品與許多美食，貼文一出引發不少人關注。

連假塞車不必慌！他狂掃2箱好市多「這款點心」 過來人秒懂：有飽足感

清明連假怕掃墓塞車嗎？一名網友近期在逛好市多發現一款點心，試吃後覺得好吃，而且一箱現折100元，立馬帶了兩箱回家。

他讚全家咖啡1設計不滲漏 用折扣便宜好喝：根本是超商龍頭

很多人在上班前，會買一杯超商咖啡享用，提振一天的精神。日前有網友大讚，全家咖啡根本是「超商龍頭」，封膜包裝讓咖啡不會滲漏，而且換算下來一杯美式才20元，讓他直呼「真的很讚耶」。

人妻在好市多買到一款滅蚊神器 眾人一致好評：蚊子難保全屍

夏天快要來臨，蚊蟲也逐漸活躍了起來，民眾最困擾的就是家裡出現蚊子，除了關緊門窗防止蚊子進入以外，不少人會拿電蚊拍來滅蚊。有一名女網友分享在好市多買了一款電蚊拍，不少用過的人也都大讚非常好用。

全聯1系列甜點獲網公認必買 老饕讚譽有加：不論口味都好吃

全聯販售許多糕點、甜食，選擇多樣受民眾喜愛。近日一名女子在全聯的甜點櫃買到一款「芋見幸福千層」蛋糕，品嘗過後讚不絕口，立馬發文分享給網友，不少網友紛紛認同直呼「這款蛋糕很好吃」，尤其千層系列更是必買。

全聯日本巧克力買一送一！內行人曝「每年僅一檔促銷」 網友狂掃貨

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近期全聯正在特價一款熱門的日本巧克力，原價139元，正在做買一送一的促銷活動，等於一包只要70元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。