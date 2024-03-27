連假塞車不必慌！他狂掃2箱好市多「這款點心」 過來人秒懂：有飽足感

清明連假怕掃墓塞車嗎？一名網友近期在逛好市多發現一款穀物棒，試吃後覺得好吃，而且一箱現折100元，立馬帶了兩箱回家。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，下禮拜是期待已久的清明連假假期，準備要去宜蘭露營玩個三天兩夜，以前從宜蘭到石碇休息站，中午塞車塞到晚上快要餓死了，難得這次有備而來，不只要買露營的食材，還要買車上的糧食。

原PO補充，試吃好市多這款穀物棒時覺得好吃，因此強烈要求一定要買回家，到時候在車上帶十根穀物棒，就不怕會因為塞車坐立難安、餓到昏頭了，剛好配合活動，一箱竟然現折100元，立馬狂掃兩箱回家。

一名網友近期在逛好市多發現一款穀物棒，試吃後覺得好吃，而且一箱現折100元，立馬帶了兩箱回家。圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文一出，立刻引發網友討論，「好吃，買了一盒」、「有甜但很好吃，不適合減重的人」、「我也超愛吃這個穀物棒」、「吃過不會很甜，一天一根剛剛好」。此外，有許多網友讚嘆價格超便宜，「一根才11元，老天」、「折100元好多喔！本來就已經很便宜了」、「我有看錯嗎？折到100元？超多欸！」、「好划算喔」、「原價479折100也折太多」、「這活動什麼時候開始的，我好像太早買了」。

部分網友表示跟原PO有相同的經驗，「居然有人跟我一樣，路途很長的話我也會準備這個穀物棒，小小一根就有飽足感」、「尤其是車上有小朋友的話，一定要準備零食，大人還可以忍耐飢餓，但小朋友沒辦法」、「我也有相同經驗過，尤其塞在雪隧裡面真的會發瘋」、「我懂！我懂！那個塞車的程度真的必須要有心理準備和糧食」。