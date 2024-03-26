人妻在好市多買到一款滅蚊神器 眾人一致好評：蚊子難保全屍

夏天快要來臨，蚊蟲也逐漸活躍了起來，民眾最困擾的就是家裡出現蚊子，除了關緊門窗防止蚊子進入以外，不少人會拿電蚊拍來滅蚊。有一名女網友分享在好市多買了一款電蚊拍，不少用過的人也都大讚非常好用。

這名女網友在臉書「好市多商品資訊分享」展示自己買到的電蚊拍，她說在好市多看到電池式和充電式兩種，因為自己比較偏愛充電式，不需要多花錢再買電池，因此便買了一支回家。從照片中看到，這支充電式電蚊拍有一個充電插座，只要將電蚊拍的握把底部插在插座上，就可以充電。

原PO說之前看到充電式的價格比較貴，但現在變得比較便宜，一支只要299元，一買回家兒子就馬上拍到蚊子，讓她感到非常滿意。

用過的人也給予好評，「這支真心推薦…缺點是蚊子很難保有全屍，直接炸開」、「超好用」、「我們家也用這台，好用」、「這支真的超好用、超耐用！大推」、「這支電力很猛，按久一點，蚊子炸到身體都找不到」、「買過很多品牌，這支最棒，臥室客廳各放一支」、「這支好用，蚊子都四分五裂了」、「用了很多支，目前最中意的」。

不過也有網友有不同看法，「我覺得買伸縮桿和可以調角度的電蚊拍比這個好用，高一點的地方才打得到蚊子」、「長期插著電會壞掉」、「充電式的很容易因為裡面的電池壽命而提高故障率，所以寧可買電池式的，自己用充電電池供電會用的比較久些」。