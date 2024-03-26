快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

人妻在好市多買到一款滅蚊神器 眾人一致好評：蚊子難保全屍

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

夏天快要來臨，蚊蟲也逐漸活躍了起來，民眾最困擾的就是家裡出現蚊子，除了關緊門窗防止蚊子進入以外，不少人會拿電蚊拍來滅蚊。有一名女網友分享在好市多買了一款電蚊拍，不少用過的人也都大讚非常好用。

這名女網友在臉書「好市多商品資訊分享」展示自己買到的電蚊拍，她說在好市多看到電池式和充電式兩種，因為自己比較偏愛充電式，不需要多花錢再買電池，因此便買了一支回家。從照片中看到，這支充電式電蚊拍有一個充電插座，只要將電蚊拍的握把底部插在插座上，就可以充電。

原PO說之前看到充電式的價格比較貴，但現在變得比較便宜，一支只要299元，一買回家兒子就馬上拍到蚊子，讓她感到非常滿意。

用過的人也給予好評，「這支真心推薦…缺點是蚊子很難保有全屍，直接炸開」、「超好用」、「我們家也用這台，好用」、「這支真的超好用、超耐用！大推」、「這支電力很猛，按久一點，蚊子炸到身體都找不到」、「買過很多品牌，這支最棒，臥室客廳各放一支」、「這支好用，蚊子都四分五裂了」、「用了很多支，目前最中意的」。

不過也有網友有不同看法，「我覺得買伸縮桿和可以調角度的電蚊拍比這個好用，高一點的地方才打得到蚊子」、「長期插著電會壞掉」、「充電式的很容易因為裡面的電池壽命而提高故障率，所以寧可買電池式的，自己用充電電池供電會用的比較久些」。

好市多 蚊子 電蚊拍

延伸閱讀

好市多1商品富含蛋白質！「1盒不到9元」會員大讚：已吃完兩箱

被低調搶購！「台灣零食」上架美國好市多 外國人驚艷：1周可吃1大袋

買不過癮！好市多出現日本「這甜點」 他直呼每次都被搶光

他讚好市多「高CP值夏威夷豆」飽滿又大顆 網勸三思：注意這問題

相關新聞

人妻在好市多買到一款滅蚊神器 眾人一致好評：蚊子難保全屍

夏天快要來臨，蚊蟲也逐漸活躍了起來，民眾最困擾的就是家裡出現蚊子，除了關緊門窗防止蚊子進入以外，不少人會拿電蚊拍來滅蚊。有一名女網友分享在好市多買了一款電蚊拍，不少用過的人也都大讚非常好用。

全聯1系列甜點獲網公認必買 老饕讚譽有加：不論口味都好吃

全聯販售許多糕點、甜食，選擇多樣受民眾喜愛。近日一名女子在全聯的甜點櫃買到一款「芋見幸福千層」蛋糕，品嘗過後讚不絕口，立馬發文分享給網友，不少網友紛紛認同直呼「這款蛋糕很好吃」，尤其千層系列更是必買。

全聯日本巧克力買一送一！內行人曝「每年僅一檔促銷」 網友狂掃貨

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近期全聯正在特價一款熱門的日本巧克力，原價139元，正在做買一送一的促銷活動，等於一包只要70元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1商品富含蛋白質！「1盒不到9元」會員大讚：已吃完兩箱

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人的喜愛。近日，一名網友分享，自己第一次發現、購買「義美厚豆花」，不用另外加糖水，直接吃就很好吃，可以當零食或飯後小甜點。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

買不過癮！好市多出現日本「這甜點」 他直呼每次都被搶光

大家知道雪酥是什麼嗎？一名網友在逛好市多驚喜發現，好市多竟然出現日本的這款商品了！

別當冤大頭！「結帳金額和標價不同」他氣炸 網教戰：別傻傻認賠

消費者購物結帳時，應留意商品標價及售價是否一致，尤其針對促銷商品或折價品，可能因收銀機資訊未即時更新而產生價格不一的情況。日前有一名網友發文抱怨，他表示到超市購物，結帳時發生標價與結帳金額不符之爭議，意外掀網友論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。