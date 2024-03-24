全聯1系列甜點獲網公認必買 老饕讚譽有加：不論口味都好吃

全聯販售許多糕點、甜食，選擇多樣受民眾喜愛。近日一名女子在全聯的甜點櫃買到一款「芋見幸福千層」蛋糕，品嘗過後讚不絕口，立馬發文分享給網友，不少網友紛紛認同直呼「這款蛋糕很好吃」，尤其千層系列更是必買。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文分享，她到全聯買甜點時，發現這款名為「芋見幸福千層」蛋糕，一盒2入95元，回家試吃後發現相當美味，因此發文與網友分享。

貼文發布後，不少網友皆大讚全聯的千層系列甜點，「這以前就有了，母親節還有推一整個的，這還蠻好吃的」、「我每天都有看到芋泥千層，真的好吃」、「我覺得很好吃，巧克力千層也很讚」、「這個賣很久了，千層系列都滿好吃的」、「超好吃，原味千層我也超喜歡」、「原味也很不錯」、「我覺得千層系列不論口味都還不錯」。

不過也有網友不認同，「芋泥層太厚，沒有吃千層的感覺」、「我覺得奶油感太重了」、「這款應該要正名為芋頭風味奶油千層，因為吃進嘴裡的味道：芋頭佔10%、奶油90%」、「三餐都吃一盒，連續吃一個月就胖了」。此外，有網友認為甜度太高，「太甜了，我吃一口就放棄了」、「算好吃，但有點甜，適合螞蟻人，配咖啡好」、「我吃過！個人覺得很甜、很膩！倒想吃看看原味的」。