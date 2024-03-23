好市多1商品富含蛋白質！「1盒不到9元」會員大讚：已吃完兩箱

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人的喜愛。近日，一名網友分享，自己第一次發現、購買「義美厚豆花」，不用另外加糖水，直接吃就很好吃，可以當零食或飯後小甜點。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多，發現「義美厚豆花」，發現成分單純，決定買來嘗鮮。他認為口感雖然無法與傳統豆花相比，但不用加糖水就可以直接吃，味道也不錯，可以當零食或飯後小甜點，覺得可以再回購。

義美厚豆花一箱共24小盒，價格為204元，一盒不到9元，可說是非常便宜。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，不少曾吃過的網友都大讚好吃，紛紛表示「覺得不錯吃，還含蛋白質5.8克，也不會太甜，已回購數次」、「其實蠻好吃的，不會很甜，蛋白質含量對得起價錢」、「我已經吃完兩箱，回購率高啊」、「還不錯，豆味很濃」、「義美厚豆花加泰山八寶粥！」、「加入無糖豆漿超級讚」。

另外，有不少網友認為，義美厚豆花份量多，但保存期限太短，紛紛回應「要儘快吃完、否則容易變質」、「很好吃…但份量大…吃不完」、「要快吃，一過期真的馬上就壞了」、「好吃，但份量實在太多了，保存期限短，不會再購買」。

事實上，義美厚豆花在好市多已經上架許久，一箱共24小盒，價格為204元，一盒不到9元，可說是非常便宜。