他讚好市多「高CP值夏威夷豆」飽滿又大顆 網勸三思：注意這問題

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格又實惠，經常吸引民眾前往消費。日前有一名網友發文表示，若在台灣想吃高CP值的夏威夷豆，建議到好市多購買，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，他指出在台灣想吃高CP值的夏威夷豆，除了買東南亞進口的，其次就要在好市多買才值回票價，整顆飽滿又大顆。他認為相較於本土品牌，小顆又切一半，量少又貴，感覺被剝兩層皮的感覺。

根據《今購百科》資訊，Kirkland Signature 科克蘭 鹽烤夏威夷果仁，一包680公克，售價459元，海鹽調味，無添加人工色素和香料，原產地：澳洲。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這包CP值真的好高，而且不一定常有，必買好物」、「這個我好愛」、「這包太好吃了」、「這真的好吃，越嚼越香」、「這包好吃，經常回購」、「無調味的話更好」、「唯一缺點就是加鹽調味，原味更優」、「問題是沒有無調味的，真難過」。

不過，也有不少網友提醒「這熱量爆高」、「這很好吃，可是熱量爆表，不建議單吃，因為偏鹹」、「千千萬萬不要在好市多買夏威夷豆！太大包價格又實惠，買了會ㄧ顆接一顆吃太多」、「這真的不行，我開了就停不下來！然後隔天就火氣大嘴破，要買的人要三思能不能控制自己」。