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每次進超商總是「衝動消費」？內行人曝數據揭露：是行銷手法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己走進超商看到滿滿的陳列商品，都會有選擇障礙，最後都是購買「包裝好看」的商品。示意圖／全家便利商店提供
一名網友分享，自己走進超商看到滿滿的陳列商品，都會有選擇障礙，最後都是購買「包裝好看」的商品。示意圖／全家便利商店提供

台灣便利商店密度超高，幾乎每走幾步就會看到一間超商。對此，一名網友分享，自己走進超商看到滿滿的陳列商品，都會有選擇障礙，最後都是購買「包裝好看」的商品，常常變成衝動消費，好奇「商品是否包裝好看就贏一半了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」表示，近期去逛超商，發現很多櫻花祭的商品，全採用少女的淡粉色，感覺都比原本的口味更好吃，連平常很少吃宵夜的她，也衝動消費買了啤酒、洋芋片和氣泡水，好奇問大家「商品包裝好看是否就會買不停？」。

一名網友指出，自己平常很少吃宵夜，但看到精美包裝，也衝動消費買了啤酒、洋芋片和氣泡水。圖/取自臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」
一名網友指出，自己平常很少吃宵夜，但看到精美包裝，也衝動消費買了啤酒、洋芋片和氣泡水。圖/取自臉書社團「7-11全家各超商新品共享區

貼文一出後，不少網友相當認同，紛紛表示「應景的櫻花包裝粉紅控，目光完全被吸引了」、「我也是商品顏值優先，不然這麼多要選到什麼時候」、「顏色鮮豔也很重要，一眼就會被吸引注意」、「現在真的越來越強調包裝跟裝潢了」、「差不多的東西當然挑好看的，至少看了心情開心」、「聯名+限定包裝，我也會失手」。

此外，留言區也有內行人透露，這算是一種行銷手法，稱為「包裝效應」或「月暈效應」，表示「商品包裝好看其實不只贏一半，之前美國杜邦公司就有研究發現，有63%的消費者只依靠包裝挑選產品，所以設計精美的包裝，真的是非常重要！」。

便利商店 櫻花 超商

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