全聯1款可可夾心「味道媲美歐斯麥」！網出現搶購潮：跑5間都找不到

全聯福利中心常常祭出促銷活動，深受不少台灣人喜愛。近日，一名網友發現，全聯一款可可夾心餅正在做買一送一促銷，口味鹹甜、好吃又不膩口。貼文一出後，也引起網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，逛全聯發現一款可可夾心餅正在做促銷，59元買一送一，而且餅感口味鹹甜，好吃又不膩口，推薦喜歡吃餅乾的千萬別錯過。

許多網友認為，這款餅乾的口感，很像已經絕版的餅乾品牌歐斯麥。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出後，不少網友都曾在全聯買過這款可可夾心餅乾，紛紛表示「這款真的好吃，有一種鹹甜鹹甜的味道，之前買過兩三次」、「我也是趁著優惠屯起來」、「回家打開吃一包還不錯，吃起來甜鹹甜鹹的，又衝出去買了四包」、「剛去買到最後一組」、「根本就找不到，跑五間了」、「好吃！回購很多次了」、「吃過真的上癮，推！」。

不過，也有部分網友認為這款餅乾的口感，很像已經絕版的餅乾品牌歐斯麥，紛紛回應「忽然想起很久以前有個餅乾品牌叫歐斯麥，他們有出過跟這個一模一樣口味的夾心餅乾，是圓形的，不會太甜，巧克力味濃郁，讓人吃了停不下來，可惜現在絕版了…」、「真的很好吃！是女兒的最愛，也是我童年的回憶，吃起來真的很像歐斯麥」、「這超好吃，歐斯邁替代款」、「一個月胖3公斤的餅乾，別問我吃幾盒」、「想起以前的歐斯麥」。