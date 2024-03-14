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沒看過也沒吃過！雲林拜拜帶回4瓶辣醬 老饕讚：比東泉好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
沾醬示意圖。 圖／ingimage
沾醬示意圖。 圖／ingimage

台灣的美食小吃多樣，個個都讓人垂涎三尺，台灣人也喜歡把食物沾醬吃，更添不同風味。有一名女網友到雲林拜拜時順便買特產，看到一款沒聽過也沒吃過的辣醬，好奇問鄉民們怎麼料理最好吃，不少饕客也分享各種吃法。

這名女網友在臉書「家常菜」表示，日前和妹妹夫婦一起到雲林北港朝天宮拜拜，拜完後去逛街並且買特產，在某家店裡看到一款沒看過也沒吃過的「豆乳花生辣醬」，在好奇心驅使之下，他們買了4瓶回家試吃，也順便發文問問大家這種辣醬要怎麼用會比較好吃？

不少嚐鮮過的人都大讚美味，「這瓶比東泉好吃多了」、「沾什麼攏好吃，我也買」、「這瓶好吃，自己做大阪燒用這瓶好好吃」、「這瓶是我吃過最好吃的，蚵仔煎超合的，菜頭滷也是」、「這罐很好吃欸！沾東西吃，滷味什麼加上它真的無敵好吃」、「彰化人都吃這瓶」、「沾啥都讚讚的~能搭配點醬油膏沾」。

還有老饕分享各種搭配吃法，「跟東泉辣椒醬一樣，我吃炒麵時加。我是沒有炒菜加這個，皮蛋豆腐也可以沾這個吃」、「就沾醬，蛋餅、蘿蔔糕、油飯、涼拌…都可以加啊，記得開過要記得冰」、「它就是沾醬，蛋餅、包子、炒麵、滷味、白斬雞、白切肉，只要你想吃辣都可以加、比照東泉辣椒醬使用就對了」、「調一點沙拉當沾醬，或乾麵條直接加，吃粽、煎包、煎餃子等等都好吃」、「我家都吃這一瓶，沾菜頭粿什麼都好吃」、「加一點醬油，兩種醬和在一起，味道變得更讚」。

豆乳花生辣醬。 圖擷自龍宏醬業官網
豆乳花生辣醬。 圖擷自龍宏醬業官網

北港朝天宮 雲林

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