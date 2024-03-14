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賣場1款老牌經典飲料僅10元 他驚呼「30年沒漲價」

聯合新聞網／ 綜合報導
津津蘆筍汁。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
津津蘆筍汁。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

物價飛漲的時代，許多人都感嘆錢越來越薄，即使以往大家認為超市量販店的物品比較便宜，現在可能也得多掏一些錢才買得起。有一名網友到超市買飲料的時候，看到架上有一款經典老牌飲料竟然只要10元，大讚這是30年來沒漲過價的商品。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，飲料架上擺了好幾罐「津津蘆筍汁」，下面的標籤價格標註著「10元」，在這個高物價、高消費的時代裡，10元的飲料可謂少之又少，也讓原PO驚呼「唯一30年沒漲價的商品」。

貼文勾起不少人的回憶，「小時候超愛喝」、「鐵罐的喝起來還是比較好喝」、「不是打彈珠贏到的我可是不喝的呦」、「鐵鏽味才有童年的味道」、「當過兵你就會知道了，還有舒跑餒」、「當過兵的誰沒喝過？這是小蜜蜂的標配啊~~（懷念）」、「這位姐姐也是30年來都維持同一個姿勢」、「罐頭塔最愛，我已經喝習慣了，不喝感覺怪怪的」。

還有許多網友透露以前的價格，「小時候記憶是6、7塊左右」、「津津我買過7元的」、「漲了阿，以前7、8塊，我上次在全聯買好像是8塊」、「小時候買好像是7元，要用開罐器開二個小洞喝」、「35年前好像6-8塊，不過不是易開罐」、「以前是7元，馬口鐵成本漲超多，現在還10元，真的有便宜」、「小時候是7元，不過用鐵罐裝成本較高，訂價10元也算很佛了」。

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