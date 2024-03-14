真的被KO！台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了
「沒有了蝦皮包裹的OK，真的就被KO了」。過去不少民眾會在OK超商寄件取貨，不過自從今年1月起，蝦皮購物停止與OK超商雙向寄件服務，造成台南多家門市消費者大減，在半年內連關10間店，讓許多市民感嘆曾經貨滿為患，如今卻一間接著一間倒閉。
臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文分享，台南市區的OK超商分店接連關門，目前原市區僅剩北區1間分店，半年內接連關10間店。粉專也感嘆「沒有了蝦皮包裹的OK，真的就被KO了，從前堆滿包裹超級震撼的新孝店，昨天也關了」。
文章曝光，許多民眾也紛紛表示，「好慘，新孝店曾經貨滿為患，真是諷刺啊」、「OK在南部一直發展不起來」、「萊爾富與OK在四大超商裡排名第三與第四，OK應該是四大超商裡最慘的，萊爾富也沒比它慘」、「好快，1年前還堆滿包裹」、「我們這邊新開幕不到2個月就收了」、「蝦皮剛開沒多久的時侯，去OK領個貨連走路的地方都沒有」。
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