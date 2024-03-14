快訊

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

國民黨議員陳重文遭檢廉搜索帶走 地方人士曝：檢方疑2周前就來過

真的被KO！台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
台南在半年內連關10間OK超商。示意圖/ingimage
台南在半年內連關10間OK超商。示意圖/ingimage

「沒有了蝦皮包裹的OK，真的就被KO了」。過去不少民眾會在OK超商寄件取貨，不過自從今年1月起，蝦皮購物停止與OK超商雙向寄件服務，造成台南多家門市消費者大減，在半年內連關10間店，讓許多市民感嘆曾經貨滿為患，如今卻一間接著一間倒閉。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文分享，台南市區的OK超商分店接連關門，目前原市區僅剩北區1間分店，半年內接連關10間店。粉專也感嘆「沒有了蝦皮包裹的OK，真的就被KO了，從前堆滿包裹超級震撼的新孝店，昨天也關了」。

文章曝光，許多民眾也紛紛表示，「好慘，新孝店曾經貨滿為患，真是諷刺啊」、「OK在南部一直發展不起來」、「萊爾富與OK在四大超商裡排名第三與第四，OK應該是四大超商裡最慘的，萊爾富也沒比它慘」、「好快，1年前還堆滿包裹」、「我們這邊新開幕不到2個月就收了」、「蝦皮剛開沒多久的時侯，去OK領個貨連走路的地方都沒有」。

蝦皮 超商

延伸閱讀

孩童多次哭喊「好痛救命」！國宅鄰居報案 警曝：他是常客

半夜傳訊官方Line…遭業者冷回「2字」她超傻眼 網掀兩派論戰

跟同事聊天主管「愛插嘴」！他怒不懂裝懂硬要聊 網教怎讓對方閉嘴

創傷很深！社工集體在辦公室落淚... 她挺兒盟「不會輕易放棄夥伴」

相關新聞

真的被KO！台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

「沒有了蝦皮包裹的OK，真的就被KO了」。過去不少民眾會在OK超商寄件取貨，不過自從今年1月起，蝦皮購物停止與OK超商雙向寄件服務，造成台南多家門市消費者大減，在半年內連關10間店...

全家「1甜點」超神！內行驚豔「比咖啡廳好吃」：直接把架上掃空

全家便利商店近年來常推出聯名商品，也有各式甜點，總是吸引大批民眾購買嘗鮮。最近有內行的民眾大推全家新出的「一款甜點」，驚艷到直呼「比咖啡廳還好吃！」，並表示自己下班掃了一堆回家。

全聯銅板價巧克力她「狂掃10盒」 網友跟風驚喊：店員也入坑

連鎖超市全聯因據點多、價格實惠，深受許多台灣人喜愛。一名網友近日分享，自己狂掃全聯特價商品「櫻桃醉心巧克力」，也意外釣出不少同好表示共鳴，甚至有店員也入坑。

難以下嚥！好市多義大利「國民甜點」慘遭退貨 網搖頭：它就是這樣

美式大賣場好市多（Costco）商品多樣化，又不定時推出新產品。日前有一名好市多會員發文表示，看到架上新出一款義大利水果麵包，好奇買回家試吃，但覺得難以下嚥就退貨了。引發其它會員們的熱議。

好市多1服務取消2年多 他怨「美國都隨便拿」：台灣較低等？

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名網友抱怨，美國好市多熟食部的自助區，有提供無限量的碎洋蔥及醬料，反觀台灣自2021年取消此服務，至今仍未恢復，質疑難道是因為台灣比較低等嗎？貼文曝光後，也引起留言區熱議。

全聯1夯品限時下殺55折！一票網友暴動掃貨：超便宜

全聯福利中心因營業時間長，加上常常有促銷折扣，吸引不少上班族青睞。近日一名網友分享，全聯祭出超殺折扣，哈根達斯473ml桶裝冰淇淋原價359元，限時特價198元，折扣下殺55折！貼文一出後，引起網友熱議，不少人立刻衝去全聯搶購。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。