全家「1甜點」超神！內行驚豔「比咖啡廳好吃」：直接把架上掃空

全家便利商店近年來常推出聯名商品，也有各式甜點，總是吸引大批民眾購買嘗鮮。最近有內行民眾大推全家新出的「一款甜點」，驚豔到直呼「比咖啡廳還好吃！」，並表示自己下班把貨架上的都掃空帶回家。

一名女網友在臉書社團「超商新品&好物分享區」發文分享，她最近到了全家便利商店，買了最近的「抹茶系列甜點」，吃了一個抹茶千層蛋糕後驚呼「比咖啡店的還好吃」，因此下班後又掃了一堆回來，看照片品項有抹茶千層蛋糕外，還有抹茶可麗露、抹茶生巧起司塔，總共買了9樣。

不少人也大推，「全家千層蛋糕真的很美味，小朋友生日我還訂過一整顆圓的，如果有送蠟燭就更好了」、「我覺得全家出的千層蛋糕系列都好吃」、「今天吃可麗露，很不錯！」、「昨天去買，沒買到」、「抹茶富翁」。

全家抹茶「技」3月6日登場，由霜淇淋領軍，線上線下共陸續推出13款濃郁抹茶新品，首推3款minimore抹茶甜點，「抹茶可麗露」，添加靜岡與小山園兩種抹茶，頂部搭配抹茶巧克力點綴，茶香濃郁、口感豐富，另有「抹茶生巧起司塔」及「抹茶千層蛋糕」，皆是經典抹茶甜點，相當受到歡迎。