快訊

夏立言被諷吳三桂 陳玉珍反嗆：民進黨誰是崇禎皇帝

保母虐童案 女社工遭上銬、肉搜 基層炸鍋：踐踏專業

捲入蘇丹紅風波！ 阿基師「528盒口水雞」全賣光 道歉聲明：協助消費者退貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家「1甜點」超神！內行驚豔「比咖啡廳好吃」：直接把架上掃空

聯合新聞網／ 綜合報導
全家常推出各式甜點，相當受到歡迎。 圖／全家便利商店提供
全家常推出各式甜點，相當受到歡迎。 圖／全家便利商店提供

全家便利商店近年來常推出聯名商品，也有各式甜點，總是吸引大批民眾購買嘗鮮。最近有內行民眾大推全家新出的「一款甜點」，驚豔到直呼「比咖啡廳還好吃！」，並表示自己下班把貨架上的都掃空帶回家。

一名女網友在臉書社團「超商新品&好物分享區」發文分享，她最近到了全家便利商店，買了最近的「抹茶系列甜點」，吃了一個抹茶千層蛋糕後驚呼「比咖啡店的還好吃」，因此下班後又掃了一堆回來，看照片品項有抹茶千層蛋糕外，還有抹茶可麗露、抹茶生巧起司塔，總共買了9樣。

不少人也大推，「全家千層蛋糕真的很美味，小朋友生日我還訂過一整顆圓的，如果有送蠟燭就更好了」、「我覺得全家出的千層蛋糕系列都好吃」、「今天吃可麗露，很不錯！」、「昨天去買，沒買到」、「抹茶富翁」。

全家抹茶「技」3月6日登場，由霜淇淋領軍，線上線下共陸續推出13款濃郁抹茶新品，首推3款minimore抹茶甜點，「抹茶可麗露」，添加靜岡與小山園兩種抹茶，頂部搭配抹茶巧克力點綴，茶香濃郁、口感豐富，另有「抹茶生巧起司塔」及「抹茶千層蛋糕」，皆是經典抹茶甜點，相當受到歡迎。

全家便利商店抹茶「技」首推3款minimore抹茶甜點，包含「抹茶可麗露」、「抹茶生巧起司塔」與「抹茶千層蛋糕」；更與日本領導品牌「杏仁果效果」合作推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」首推3款minimore抹茶甜點，包含「抹茶可麗露」、「抹茶生巧起司塔」與「抹茶千層蛋糕」；更與日本領導品牌「杏仁果效果」合作推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」。圖／全家便利商店提供

全家 甜點

延伸閱讀

「辻利茶舖」3款櫻花尬抹茶新品台中吃得到！買蛋糕再免費喝抹茶拿鐵

限時3天！全家便利商店會員「週末分享日」霜淇淋、Let’s Café特大杯經典拿鐵同品項第2件10元

解鎖全家隱藏版優惠！「3月取貨神券」限時10天發送 最新「票券優惠」再加碼、一路享到年底

全家便利商店抹茶「技」開跑！「靜岡抹茶霜淇淋」創新吃法　還有超商首見「抹茶可麗露」

相關新聞

全家「1甜點」超神！內行驚豔「比咖啡廳好吃」：直接把架上掃空

全家便利商店近年來常推出聯名商品，也有各式甜點，總是吸引大批民眾購買嘗鮮。最近有內行的民眾大推全家新出的「一款甜點」，驚艷到直呼「比咖啡廳還好吃！」，並表示自己下班掃了一堆回家。

全聯銅板價巧克力她「狂掃10盒」 網友跟風驚喊：店員也入坑

連鎖超市全聯因據點多、價格實惠，深受許多台灣人喜愛。一名網友近日分享，自己狂掃全聯特價商品「櫻桃醉心巧克力」，也意外釣出不少同好表示共鳴，甚至有店員也入坑。

難以下嚥！好市多義大利「國民甜點」慘遭退貨 網搖頭：它就是這樣

美式大賣場好市多（Costco）商品多樣化，又不定時推出新產品。日前有一名好市多會員發文表示，看到架上新出一款義大利水果麵包，好奇買回家試吃，但覺得難以下嚥就退貨了。引發其它會員們的熱議。

好市多1服務取消2年多 他怨「美國都隨便拿」：台灣較低等？

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名網友抱怨，美國好市多熟食部的自助區，有提供無限量的碎洋蔥及醬料，反觀台灣自2021年取消此服務，至今仍未恢復，質疑難道是因為台灣比較低等嗎？貼文曝光後，也引起留言區熱議。

全聯1夯品限時下殺55折！一票網友暴動掃貨：超便宜

全聯福利中心因營業時間長，加上常常有促銷折扣，吸引不少上班族青睞。近日一名網友分享，全聯祭出超殺折扣，哈根達斯473ml桶裝冰淇淋原價359元，限時特價198元，折扣下殺55折！貼文一出後，引起網友熱議，不少人立刻衝去全聯搶購。

「美廉社」全台800間分店！他問到底誰會去？內行人揭關鍵：1商品最便宜

台灣超市林立，相比便利商店，種類更齊全、價格也較低。近日，一名網友指出，「美聯社」超市不僅賣的商品普通、種類少，價格也沒特別優惠，為何還是一家一家開？好奇都是誰去消費？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。