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全聯銅板價巧克力她「狂掃10盒」 網友跟風驚喊：店員也入坑

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯不定期推出特價商品，引起網友討論與購買。全聯示意圖。圖／聯合報系資料照片
全聯不定期推出特價商品，引起網友討論與購買。全聯示意圖。圖／聯合報系資料照片

連鎖超市全聯因據點多、價格實惠，深受許多台灣人喜愛。一名網友近日分享，自己狂掃全聯特價商品「櫻桃醉心巧克力」，也意外釣出不少同好表示共鳴，甚至有店員也入坑。

原PO於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己很喜歡全聯販售的一款櫻桃醉心巧克力，之前以95元的價格購買，9日卻突然發現一盒特價49元，因此狂掃10盒，引起結帳店員圍觀。她還特別提醒這款巧克力適合螞蟻人，「爆甜！比士力架甜！」

貼文一出，許多網友紛紛留言詢問細節資訊，「有酒嗎？」「吃完會茫嗎？」、「一盒有幾個呢？」、「請問中壢或平鎮的全聯有人買過嗎？是在哪家分店呢？」、「好吃嗎？甜嗎？」對此，原PO回應，巧克力裡面是酒釀櫻桃，整體非常甜，酒味淡吃完不會感到頭暈，一盒總共有8顆，並建議購買者可以直接打電話問店家是否特價，因為每間情形可能不同。

有網友分享，「這款巧克力超好吃，我買了好多次了，酒味不會很重」、「一大早衝到全聯，只剩最後兩盒，拿了一盒，還好只拿一盒，真的好甜！巨甜！甜度爆表」、「腦波太弱！看到這則PO文，馬上衝去樓下全聯買了4盒！詢問店員是否特價，店員自己也立馬拿了4盒，店員也入坑了」。也有內行人提醒，「如果比較在意的人，可以看一下保存期限再買，因為夾心巧克力跟酒糖類很不耐放，因此有些即期出清的很多都會有裂開，或裡面糖心有霜化的現象」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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