全聯1夯品限時下殺55折！一票網友暴動掃貨：超便宜

全聯福利中心因營業時間長，加上常常有促銷折扣，吸引不少上班族青睞。近日一名網友分享，全聯祭出超殺折扣，哈根達斯473ml桶裝冰淇淋原價359元，限時特價198元，折扣下殺55折！貼文一出後，引起網友熱議，不少人立刻衝去全聯搶購。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，近日全聯祭出超殺優惠，哈根達斯473ml桶裝冰淇淋原價359元，限時特價198元，等同於打了55折！讓她驚喜喊「今天看到這價格馬上買回家，好險前幾天想要的口味賣完了沒買，現在可以下手了」。

一名網友貼出全聯的超殺折扣，哈根達斯473ml桶裝冰淇淋原價359元，限時特價198元。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出後，不少人立刻衝去全聯搶購，紛紛表示「剛才也買了6桶」、「真的便宜」、「價格真殺」、「今天買了5桶」、「所有的商品漲到最後正常價都沒人買，促銷活動才有人買，跟星巴克一樣」。

不過，也有內行人說明，表示全聯在每年春季都會促銷哈根達斯，指出「每年到這時候就都是這個價格，只不過每家附加的優惠都不同，有的買3送小、加點數購物金或加送保冷袋。不急的話就慢慢比較，到了5月就會慢慢恢復正常價，或者天氣變熱就會停止促銷」。