「美廉社」全台800間分店！他問到底誰會去？內行人揭關鍵：1商品最便宜

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，「美廉社」超市不僅賣的商品普通、種類少，價格也沒特別優惠，為何還是一家一家開？好奇都是誰去消費？資料照，三商家購提供
一名網友指出，「美廉社」超市不僅賣的商品普通、種類少，價格也沒特別優惠，為何還是一家一家開？好奇都是誰去消費？資料照，三商家購提供

台灣超市林立，相比便利商店，種類更齊全、價格也較低。近日，一名網友指出，「美廉社」超市不僅賣的商品普通、種類少，價格也沒特別優惠，為何還是一家一家開？好奇都是誰去消費？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「沒人發現美廉社都不知道誰在去的嗎！」為題，指出美廉社購物空間小，推車不太好推，賣的商品很普通、樣式少，價格也沒有特別優惠，對比全聯空間大、好逛舒適又常常有促銷折扣，7-11、全家等超商還有寄領包裹、影印、提款等附加服務，疑惑美廉社為何能一家接著一家開？好奇都是誰去消費？

貼文一出後，部分網友認為，若附近還有其他商家，會寧願多走一點路，紛紛表示「我家樓下有一間，可是我從來沒進去過，聽說酒類選擇很多？」、「下次來逛逛…枉費美廉社離我家最近，我卻總是多走幾步路去家樂福」、「看到美廉社跟超商，我會多走幾步去超商…」。

不過，內行人指出，對比其他超市或超商，美廉社的酒類商品通常更便宜，紛紛指出「梅酒零食可樂超便宜」、「啤酒專賣店」、「便宜的酒很多 水果酒超便宜」、「以前買啤酒都去那」、「酒水、飲料、零食都比較便宜」、「他便宜的酒超多 喝開心的很適合」、「買酒的！每個要買啤酒的朋友都第一想到美廉社，到底是什麼時候大家的共識？明明也沒什麼廣告，但是我會喝啤酒的朋友都說美廉社買酒」。

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