堪稱去污解漬的救星！逛好市多驚現1商品 網更釣出使用成分超實用

大家是否曾經對於清潔油漬感到困擾呢？一名網友在好市多發現一款「萬用去漬粉」，商品上提到許多可使用的地方，網友更釣出神奇的使用成分。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，近日到好市多有了大發現，看到一款名為「活氧萬用去漬粉」的商品，可做多用途的使用，原PO則表示，最常用於熱水浸泡廚房抹布與白色衣物，好奇大家還會洗什麼？

貼文一出，引來大批網友留言分享，「覺得超好用的，洗淺色衣服必用它」、「洗衣服都能加，有殺菌效果」、「這超好用！其他用途沒試過，對付染了色的白衣服、陳年汗斑的領口袖口沒讓我失望過」、「廚房流理台、排水管和地排水管」、「洗抽油煙機」。

更有網友點出它神奇的使用成分，「化工行買過碳酸鈉就好」、「好像很多人都不知道過碳酸鈉」、「其實去化工行買過碳酸鈉就可以了，主要成分就是這個」、「買整包的過碳酸鈉就好了，記得用熱水」。

不過，有部分網友質疑實用性與價格，「感受不到它的厲害」、「真的有這麼神嗎？」、「本想買看了成份之後就覺得這智商稅真貴，就放回去了」、「好市多東西真的好貴」。