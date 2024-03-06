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好市多開賣限定版鐵製鍋具 意外掀八年級生回憶殺：傳說中的龍紋鏊？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現台灣好市多上架一款圓形鑄鐵煎鍋，外型很像19年前經典台劇終極一班的道具「龍紋鏊」。圖為好市多示意圖。圖／路透社資料照
有網友發現台灣好市多上架一款圓形鑄鐵煎鍋，外型很像19年前經典台劇終極一班的道具「龍紋鏊」。圖為好市多示意圖。圖／路透社資料照

連鎖賣場好市多販賣各式各樣的商品，從熟食、衣服到3C用品皆有。近日有顧客發文分享，好市多上架一款限定版的龍年圓形鑄鐵煎鍋，鍋上烙印的龍圖案看起來很氣勢磅礡，可說是兼具實用又美觀。貼文一出引來熱烈討論，令許多網友回憶起19年前開播的台劇《終極一班》，歪樓留言此鍋根本是「傳說中的龍紋鏊」，瞬間整串留言大走鐘。

2005年放映的偶像劇《終極一班》，是許多八年級生共同的青春回憶，劇情是一群擁有異能的高中生互相比實力，但經過一些事件，慢慢成為惺惺相惜的夥伴。其中，由藝人汪東城飾演的主角汪大東，所持的兵器叫「龍紋鏊」，形狀很像平底鍋，被認為具自然靈氣、可辨識主人。死忠劇粉也為之瘋狂，至今在大陸平台淘寶上，都能找到類似「龍紋鏊」Cosplay道具。

2005年開播偶像劇《終極一班》，仍是許多劇粉心中的經典之作。圖／聯合報系資料照
2005年開播偶像劇《終極一班》，仍是許多劇粉心中的經典之作。圖／聯合報系資料照

近日有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文表示，在好市多架上看見新版的圓形鑄鐵煎鍋，而且還是龍年限定版，官方定價1199元，可說是兼具實用又美觀的廚具。

貼文曝光後引發熱烈討論，竟吸引多達3千名網友點讚，許多人看到這款煎鍋外型立刻聯想到了「龍紋鏊」，紛紛歪樓留言「大東的武器」、「老外也看終極系列？」、「要飆戰力指數了嗎」、「拿起來的時候會出現戰力嗎」。

也有人躍躍欲試討論這款煎鍋的其他功能，「反過來用還可以做龍年限定版鬆餅」、「身為專業壽喜燒廚師，買一把龍紋鑄鐵鍋也是合理的事情」、「好像可以買來煎麵餅皮？」。有人則怕遇到難清洗問題，「看到這麼複雜的圖案，第一個想法就是會不會很難洗」、「我會買，即使是動森的圖案我都要考慮很久很久，因為鑄鐵鍋實在是太重了，還時不時的要養鍋」。

不少網友指出，這款新的平底煎鍋很像汪大東兵器「龍紋鏊」。圖／擷自好市多官網
不少網友指出，這款新的平底煎鍋很像汪大東兵器「龍紋鏊」。圖／擷自好市多官網

3C 好市多 淘寶 賣場 龍年

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