全聯「1低調美食」回購率超高！內行推：配咖啡剛剛好 感嘆價錢回不去

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為全聯的烘焙食品中最好吃的就是「老鷹紅豆銅鑼燒」，價格划算、口味也很不錯。圖／聯合報系資料照片
有網友認為全聯的烘焙食品中最好吃的就是「老鷹紅豆銅鑼燒」，價格划算、口味也很不錯。圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心是不少主婦和小資族的好朋友，有多樣優惠商品，不只能買菜還有推出聯名甜點、咖啡甚至連熟食都有。一名網友認為全聯的烘焙食品中最好吃的就是「銅鑼燒」，價格划算、口味也很不錯，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」上傳幾張照片並發文，圖中是全聯的熱賣商品「老鷹紅豆銅鑼燒」8入特價只要79元，並表示，「全聯烘焙最好吃的應該就是銅鑼燒了吧」，會一直回購，價錢口味都OK，不少網友一看，引起廣大迴響。

網友紛紛表示，「老鷹紅豆銅鑼燒真的好吃，紅豆口感綿密紮實」、「奶油的都沒特價過…到底是為何？」、「冷凍會比較好吃，配黑咖啡很適合！」、「買過紅豆後回購過幾次，真的很香、好吃，不過有點甜，配黑咖啡讚！」、「夏天我會夾整顆小美冰淇淋吃」、「真的，真心不騙，吃過好幾回，我還會買全聯小沙奇瑪」、「喜歡紅豆～沒事當點心吃感覺也蠻剛好的」、「我上次是買紅豆，我女兒連續吃一個禮拜她還討著要」、「說真的，這個銅鑼燒比外面貴鬆鬆的都好吃」。

有網友認為味道太甜，「偶爾吃還可以，因為蠻甜的」、「覺得有點甜，如果有減糖版會更好」、「太甜，希望出減糖版+1，剛開始也很愛吃，小朋友也喜歡，到後來甜到覺得膩，連小朋友都不愛吃了」、「對我而言太甜了…」、「老鷹的超甜，而且蜂蜜味濃到像蜂蜜蛋糕，各大賣場我覺得大潤發的自有品牌銅鑼燒味道最剛好」。

有網友認為楓糖口味比較好吃，「我喜歡吃楓糖口味的」、「每次必買楓糖」、「比較愛楓糖，但口味算還可以」、「最近才兩種口味都買，覺得楓糖的味道滿香的，不過都算甜～」、「只買楓糖的，不喜歡豆類」、「楓糖的蠻好吃的～」。

有網友則感嘆，銅鑼燒漲價了，「等69元再來買」、「這銅鑼燒有三種價格」、「明明就可以只賣65！！偏偏漲價！」、「以前59，小孩吃到膩我就沒再買過了」、「以前買過特價59元耶，真的回不去了」、「特價65-69再買就好，平常不用買」。

全聯 甜點 賣場

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