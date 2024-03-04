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好市多「1咖啡」悄悄上架！內行狂讚「史上最好喝」：看到就要囤

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多近幾年有一款相當受歡迎的「冷泡咖啡」，又悄悄的上架，不過反應卻是很兩極化。好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多近幾年有一款相當受歡迎的「冷泡咖啡」，又悄悄的上架，不過反應卻是很兩極化。好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多的粉絲眾多，主要是賣場常有優惠，又不定時推出新產品，總是讓人想一去再去。最近有網友發現，近幾年有一款相當受歡迎的「冷泡咖啡」，又悄悄的上架了，不少人大讚這款真的好喝又方便，但是卻也出現另一派聲音，認為「有種菸味融合感」，引發熱議。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，「出現了，最方便的冷泡咖啡」，其實這款M牌冷泡咖啡，在幾年前就已經紅過一陣子，是來自舊金山的咖啡品牌，每袋含有40個濾泡包，每包可以沖泡500毫升，且冷熱都可以，賣場售價為299元。

不少人看完文後留言大推，「水放少一點，放冰箱時間2-3天熟成後就好喝了，就冰滴咖啡的味道」、「我們家一次丟3包起跳到2公升的水，一次浸泡18小時，相當好喝」、「廣大的咖友們，史上最好喝的咖啡終於來了，衝啊」、「終於出了！很方便，每次去都買很多囤起來，就怕冬天買不到」、「我超愛，上次沒買到」、「終於來了，我的續命神物」。

但也有另一派的人反推，「就菸蒂掉在咖啡裡，被融合的的味道」、「雖是冷泡咖啡，泡的功力很重要，少一分…是咖啡機的洗杯水，多一分…菸蒂渣的味道，又愛又恨」、「超難喝…」、「非常淡…不推，現在放在那邊一大包不知道要幹嘛」、「很難喝，到底是茶還是咖啡」。

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咖啡 好市多

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