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待越久賺越多！好市多「超狂福利」打趴全場 在職員工：想做到退休

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。歐新社
好市多。歐新社

美式賣場好市多深受民眾喜愛，不僅店內販售琳瑯滿目的商品外，還有好市多內部的「加薪、升遷制度」，打趴許多同性質的服務業，由於收入穩定，讓不少員工一待就是好幾年。

網友「賴熊」就在TikTok分享好市多的薪資結構，他透露兼職員工時薪243元起跳、每周保底時數24小時，而正職4萬2000元起跳、每周保底40小時。電腦會記錄每位員工的上班時數，每滿1040個小時，就會自動加薪一個等級。

另外，若是主管階級則是簽訂年薪，算下來月薪6萬元起跳，隨著年資10年、15年、20年調薪，原po直言「美式公司的好處就是待得越久收入越高，沒有老闆加薪這回事，超級公平」。

文章曝光，網友們紛紛大讚，「時薪243超多，現在政府給不到190」、「外商公司基本福利不會太差」、「隔壁媽媽做了10幾年，就覺得收入非常穩定，想一路做到退休」、「優點是出去也能說我在美商工作」、「想要轉職了」、「福利好，而且假優於勞基法」。

也有人表示，「好市多都是要靠關係進去的」、「很操，時薪多有他的道理，新人上班時數很少，總之適合社會新鮮人慢慢幹」、「離職員工表示完全正確，都懷疑你是不是也有做過了」、「人都滿的根本擠不進去，福利蠻好的不太會走」、「他們喜歡在大賣場當過主管的」。

@linottipyh5

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好市多 薪資

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