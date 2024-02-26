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口感彈脆又新鮮！好市多嚐鮮這商品 網曝「每次去都會買」
好市多是許多人的購物天堂，近日就有一名網友嘗鮮一款沙拉堡，從外觀看蝦子很大且新鮮，吃起來口感彈脆，且一個就很有飽足感。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，看過有人分享豪華鮮蝦沙拉堡，出於好奇買來嚐鮮，一個平均164元，從外觀看蝦子很大且新鮮，吃起來口感彈脆。
原PO提到，沙拉給的很足，但覺得偏甜，麵包體尚可，吃完一個就有飽足感，看在蝦子大又鮮的份上，認為偶爾吃還行。
貼文一出，引來大批網友的回應，「當天買當天吃覺得非常好吃」、「好吃，會再回購」、「個人覺得好吃也划算」、「很好吃，而且很鮮」、「每次去都會買」、「怎麼不賣龍蝦堡」、「就直接去吃蝦吧⋯」。
有一部分網友認為價格太貴了，「不錯吃，雖然有點小貴」、「偏貴但好吃」、「好吃，但價格偏高」、「有點盤…」、「最近它的沙拉都塞爆炸多，整盒價格好貴」、「好吃，就是價位太高，嘗試過就好」、「買過一次，偏貴」。
此外，有網友提供更好吃的方法，「蝦子脆甜，沙拉和生菜很清爽，喜歡再加一點黑胡椒」、「覺得很方便好吃，撒辣椒粉或黑胡椒粉調味都很可以」、「氣炸加熱後好吃很多！」、「口感上做成切碎比較好入口」、「把沙拉挖一半出來自己多加玉米小黃瓜 感覺沒那麼膩口」。
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