全聯「1咖啡」超好喝！他衝賣場掃6組：喝過就回不去了

全聯商品眾多、價格實惠，許多民眾會固定前往採購。近日有網友在臉書社團分享，過年喝到了某品牌的研磨咖啡，喜歡到立刻去賣場掃了6組，直呼「喝過回不去了」，有網友也表示「我不懂咖啡也覺得好喝」。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文分享，過年時和先生在好友家喝了一杯雀巢金牌咖啡，馬上被燒到，回來後先生立馬衝賣場，直接花錢掃了6組回家，直呼「喝過回不去了」。

不少網友看到也狂讚，「不懂喝咖啡的我也覺得很好喝」、「愛喝拿鐵咖啡的我，最喜歡的即溶咖啡粉就是金牌，好好喝」、「做蛋糕，做麵包，喝黑咖啡，非它莫屬」、「好喝，我也喜歡」、「這真的好喝」、「剛剛才去買」。

但也有人覺得，「口感喝起來酸酸的，不喜歡」、「沒那麼誇張吧？有很多更好喝的」、「我覺得還好，喝職人已經習慣了」、「有酸味不喜歡」。