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好市多上架1甜點新品！饕客大讚「堪比名店」 會員哀號：根本買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友推薦好市多新上架的「生乳蜂蜜蛋糕」，引起議論。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
網友推薦好市多新上架的「生乳蜂蜜蛋糕」，引起議論。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多因價格實惠及時常推出新商品，吸引不少買家。近日，一名女網友在Costco好市多 商品經驗老實說」推薦1款甜點新品，大讚「好吃，不甜膩，很紮實！」引起許多饕客討論。

原PO分享的甜點新品是「生乳蜂蜜蛋糕」，2條售價369元，她認為價格不算便宜但也不會太貴。當下原PO將蛋糕買回家，切開發現裡面有大量的生乳奶油夾心，並在吃完一塊蛋糕後忍不住發文大讚「好吃，不甜膩，很紮實！」

貼文一出，有許多饕客推薦該商品，「看蠻多個人分享說不錯吃」、「這真的好吃，很推，不死甜也不會乾」、「生乳捲和蜂蜜蛋糕2合1，但CP值和口味又堪比一些名店」、「感覺很好吃，下次去買來品嚐」、「跟一般糕點烘焙麵包店比起來超便宜，價錢便宜一半以上」。還有不少會員哀號很難買，「根本買不到！」、「只吃過一次，為何買不到第二次？好難買哦」。

不久前，也有網友在相同的社團表示，這款商品乍看有點單調無趣，沒想到中間夾了滿滿的奶油，蛋糕體也非常扎實，「奶油讓整體蛋糕多了一點層次，也不會過乾，蜂蜜味非常的香」，並推薦喜歡吃甜食的民眾不能錯過。另外據商品成分標示，該款蜂蜜蛋糕內含鮮奶油、瑪斯卡邦乳酪與糖等，購買後應儘速冷藏儲存。

網友分享自己吃「生乳蜂蜜蛋糕」的感想。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友分享自己吃「生乳蜂蜜蛋糕」的感想。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多 蜂蜜

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