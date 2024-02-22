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超商食品奇葩「逆向操作壽司」 顧客笑：誰這麼反社會啦

聯合新聞網／ 綜合報導
御飯糰示意圖。圖／Ingimage
御飯糰示意圖。圖／Ingimage

超商食品不斷推陳出新，果腹快速又省時廣受上班族喜愛。近日有一名顧客發現「反向操作壽司」，外表看似一般的三角飯糰，被米飯包裹的食材卻是豆皮，就像常見的豆皮壽司外層與內容物互相置換，讓她忍不住說「我看過最奇葩的超商食品」

該顧客於Dcard發文表示，「到底誰這麼反社會把稻荷壽司做成御飯糰」，並附上兩張「開箱」照片，可見一個海苔三角飯糰是「稻荷豆皮飯糰」口味，包裝寫明「軟嫩清甜搭配Q彈米飯，售價32元」，而她咬開飯糰後，中間出現數個小塊狀的豆皮。

網友也笑回「這人一定有反社會人格」、「超好笑但你買了」、「反向壽司」、「他可能小時對稻荷壽司有陰影」，不過有人覺得「豆皮看起來超少」、「真的完全不會想買」。

然而，也有網友感謝分享「以為是用豆皮包米飯再包海苔，原來是這樣」、「這個對素食超友善欸！不用怕吃到什麼新研發然後難吃死的鬼配方」，還有愛好者出聲平反「嗚嗚嗚…明明超好吃」。

豆皮壽司。圖／聯合報系資料照
豆皮壽司。圖／聯合報系資料照

Dcard 壽司 超商 飯糰

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