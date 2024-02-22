全聯冷凍美食「媲美夜市名店」老饕一吃大讚：小孩假日早餐指定
夜市名店排隊美食也出現在全聯？一名網友近日在全聯無意間發現一款蔥抓餅，「口感鬆軟，很像蘆洲夜市的丹丹蔥油餅，但是便宜多了，一包10片125元。」
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po出圖文，文章一出，有網友立刻想到是蘆洲湧蓮寺旁的那個夜市，很訝異全聯買得到類似的蔥油餅。有人留言表示，家中成員常這樣吃「蔥抓餅+蛋+培根」、「禎祥還有出蘿蔔糕也很好吃，也是家人必吃的早餐，蘿蔔糕煎蛋」。
「我們露營早餐吃蔥抓餅都買這款」、「小孩假日早餐指定」、「回購N次了」、「冷了也不會硬，我推」、「好吃又好煎，皮很酥！」、「家庭必備。」
亦有人分享美食作法，只要將櫛瓜絲打顆蛋攪勻，餅兩面煎熟後先盛起，原鍋（不必再加油）倒入櫛瓜蛋液，蓋上餅，待蛋液凝固，翻面，抹上醬油膏+辣椒醬，捲起，就可以吃得很飽了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言