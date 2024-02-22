全聯冷凍美食「媲美夜市名店」老饕一吃大讚：小孩假日早餐指定

夜市名店排隊美食也出現在全聯？一名網友近日在全聯無意間發現一款蔥抓餅，「口感鬆軟，很像蘆洲夜市的丹丹蔥油餅，但是便宜多了，一包10片125元。」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po出圖文，文章一出，有網友立刻想到是蘆洲湧蓮寺旁的那個夜市，很訝異全聯買得到類似的蔥油餅。有人留言表示，家中成員常這樣吃「蔥抓餅+蛋+培根」、「禎祥還有出蘿蔔糕也很好吃，也是家人必吃的早餐，蘿蔔糕煎蛋」。

「我們露營早餐吃蔥抓餅都買這款」、「小孩假日早餐指定」、「回購N次了」、「冷了也不會硬，我推」、「好吃又好煎，皮很酥！」、「家庭必備。」

亦有人分享美食作法，只要將櫛瓜絲打顆蛋攪勻，餅兩面煎熟後先盛起，原鍋（不必再加油）倒入櫛瓜蛋液，蓋上餅，待蛋液凝固，翻面，抹上醬油膏+辣椒醬，捲起，就可以吃得很飽了。