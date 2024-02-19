顧客搶購即期品超商虧大？內行揭真相：店長爽翻 創造雙贏

自從超商推出即期品促銷，不少想省錢民眾都會特地在折扣時段前去「挖寶」。有網友好奇，這樣是否會造成店家少賺，而讓店長不開心？此疑問引來不少熟知超商內部流程的人出聲解答，其實這是雙贏方案，店長高興都來不及。

一名網友昨（18日）晚在PTT發文，提到自己去超商看到整櫃約有半數的甜點和麵包都貼上65折標籤，8點一到就被一群顧客搶購，櫃檯也瞬間大排長龍，他自己也拿了幾樣折扣商品來嘗鮮。但他好奇的是，店家因此少賺35%，還要應付結帳人潮，店長的臉色會好嗎？

對此疑問，網友幾乎一面倒回應他「多慮了」，「店長巴不得你趕快買走」、「很開心吧，幫他處理報廢品」、「那個不賣掉也是要銷毀，有營業額就是好事」、「超爽好嗎？靠你幫忙清庫存了」、「我們這邊的店長還會推銷，高興得很」、「一堆賣不出去照樣要進規定數量，這才是最煩人的事」。

還有人解釋，店家其實不會賠錢，「你以為老闆少賺35%，事實上他少賺5%」、「你不知道打65折店家還是有賺嗎？早就算進成本裡了」、「以前都是報廢的，現在至少有回本」、「至少有賣出去，不用報廢，想省錢的也算賺到一餐，算雙贏 WIN-WIN」。也有網友提到，若人不高興，應該是「想吃的東西被買光的店員」和學生族群。

為了減少食物浪費，目前4大超商都有各自的即期品優惠方案，其中以7-11時段最多、OK的折扣最大，以下整理各超商的促銷時段，供讀者參考。

7-ELEVEN i珍食

8折：19:00-19:59

65折：10:00-17:00、20:00-03:00

全家 友善食光

7折：17:00-00:00

萊爾富 惜福食堂

7折：18:00-00:00

OKmart 即期品

6折：16:30 - 22:30