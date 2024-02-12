他買好市多烤雞 切開驚喊「好多血在流」！老饕曝關鍵：可安心食用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，受到許多台灣人喜愛。對此，一名網友近期到好市多購買烤雞，沒想到回家切開發現根本沒熟，直言「好多血在流」，後來回烤一次才敢食用。貼文一出後，不少老饕紛紛打臉，指出雞肉紅紅的部分是「血紅蛋白」，並不是沒熟，可以安心享用。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己到好市多桃園中壢分店購買烤雞，沒想到回家切開後發現沒熟，直言「好多血在流」，因不想浪費，又再回烤一次才敢吃，坦言平常也有購買烤雞，但卻是第一次遇到這種情形。

一名網友近期到好市多購買烤雞，沒想到回家切開發現根本沒熟，坦言是第一次遇到這個情況。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，就有老饕說明，雞肉紅色的部分為血紅蛋白，紛紛表示「看起來肉都白色，所以已經熟了，紅色是血紅蛋白，骨髓流出來的，跟牛肉的紅色有點類似」、「切開雞肉本身，骨頭與雞肉之間的血紅色部分，並不是沒熟的雞肉，而是從雞的骨髓滲出所造成」、「肉跟骨頭有分離就是有熟」、「因為冷凍雞肉煮熟後時間差關係，反而肉熟了骨髓才流出來」、「吃過白斬雞沒有？裡面就有血紅素」。

此外，也有不少人認為，如果有疑慮都可以拿回去好市多申請退貨，紛紛表示「身體是自己的，感覺不舒服的東西再好再對也不要讓自己妥協。不管流出來的是什麼，我看了就覺得噁心，是我一定退，自己的健康自己守護」、「我是不敢吃啦！雖然很多留言說是正常的」、「敢不敢吃在個人，如果要退，以後請不要再買，避免浪費食物」、「沒毛病，吃不下去就退吧」、「想退就退，是你的權益，其實都是認知差異」。